「西武１−２日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）

日本ハムが競り勝ち、連敗が４で止まった。

助っ人がチームを救った。１点を追う五回、この日昇格したばかりのカストロの右中間への適時二塁打で同点。九回には２死走者なしから再びカストロが左翼席へ値千金の決勝ソロを放った。ヒヤヒヤ勝利の新庄監督は「かっちゃん、（１軍の）上げ時が完璧でしたね。かっちゃんがいなかったら、ゾッとしますね、きょう。強いからね、西武さん。本当に何とか勝ったという感じですよ」と笑みを浮かべた。

先発の細野は八回途中１安打１失点の力投を見せた。初回に長谷川に先制の左越えソロを浴びた以外は安打を許さず。八回に３四死球で２死満塁のピンチを招いて降板したが、２番手の玉井が後続を断った。

九回は三塁手・大塚の失策をきっかけに１死三塁のピンチだったが、柳川が踏ん張った。

価値ある１勝に、新庄監督は「これからの乗っていけたらいい。連敗する時もありますよ。明日は…調子いいもんね、高橋くん。調子いい時はうちの選手も打ってくれるから楽しみ」とポジティブに締めくくった。