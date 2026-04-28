Uber Taxi、徳島阿波おどり空港「予約タクシー・アプリ配車専用乗場」への対応を開始
Uber Japanは4月23日、徳島阿波おどり空港に新設された「予約タクシー・アプリ配車専用乗場」への対応を開始した。
徳島阿波おどり空港「予約タクシー・アプリ配車専用乗場」に国内アプリとして初対応
同乗り場に対応する配車アプリはUberが唯一であり、これにより国内空港の専用乗り場は計7箇所に拡大した。ユーザーは空港到着後、スムーズに車両と合流可能となる。
徳島県内では、電脳交通との連携により2025年6月からサービスを開始しており、現在は徳島・鳴門交通圏の10社以上が加盟している。今回の対応は、県が進めるタクシーのデジタル化支援と徳島空港ビルによる利便性向上策の一環となる。
徳島阿波おどり空港「予約タクシー・アプリ配車専用乗場」に国内アプリとして初対応
同乗り場に対応する配車アプリはUberが唯一であり、これにより国内空港の専用乗り場は計7箇所に拡大した。ユーザーは空港到着後、スムーズに車両と合流可能となる。
徳島県内では、電脳交通との連携により2025年6月からサービスを開始しており、現在は徳島・鳴門交通圏の10社以上が加盟している。今回の対応は、県が進めるタクシーのデジタル化支援と徳島空港ビルによる利便性向上策の一環となる。