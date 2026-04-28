AKB48ら国内48グループ6組が8年ぶり集結 小栗有以が今後やりたいこと語る「競い合いたいなと思いました」

AKB48ら国内48グループ6組が8年ぶり集結 小栗有以が今後やりたいこと語る「競い合いたいなと思いました」