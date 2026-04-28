AKB48ら国内48グループ6組が8年ぶり集結 小栗有以が今後やりたいこと語る「競い合いたいなと思いました」
【モデルプレス＝2026/04/28】AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48の48グループの全6グループが4月28日、都内で開催された「UP-T × AKB48 Group 新CM発表会」に、実業家の“ひろゆき”こと西村博之、振付師の槙田紗子とともに出席。AKB48の小栗有以と伊藤百花が全AKB48グループで集まってやってみたいことを語った。
【写真】8年ぶり！国内48グループが一挙集結
2024年にはAKB48とひろゆきが担当していたオリジナルグッズ作成サービス「UP-T」のイメージキャラクターに、2025年からはSKE48、NMB48が加わり、2026年はHKT48、NGT48、STU48を含めた全6グループが就任。この日は、各48グループから5人ずつが登壇し、総勢30人で「UP-T 3本勝負」を行い、イベントを盛り上げた。国内48グループが集結するのは、約8年ぶりとなる。
6グループ揃っての登壇に、AKB48の小栗は「なかなか揃う機会がなくて。なので、本当に私たちも初めて顔を合わせるメンバーとかもいて、すごく新鮮な気持ちでウキウキしてます」とコメント。そして、各グループのためにひろゆきのためにしてほしいことを問われると、「ひろゆきさんは何度も共演させていただいて、テレビとかでも仲良くさせていただいているので、AKB48のコンサートに出演していただいて、一緒に歌を歌っていただいて、トロッコに一緒に乗りたいです！」と笑顔で答えた。
また、NMB48の塩月希依音は、4月25日に開催されたイベント「ニコニコ超会議」でステージに登壇したひろゆきが、乱入者から突然投げつけられた異物を回避し、「ドッチボールで最後まで残るタイプでした（原文ママ）」とSNSに投稿していたことを受け、「ドッジボールでもアイドルでも生き残るコツがあれば教えてください」と質問。ひろゆきは「逃げ足。トラブルから避けるだけ危険察知能力と、やべえやつから距離を取る逃げ足。逃げ損なってしまって、ダメな仕事をやらされる人とかいるので、『この仕事やっちゃいけない』と思ったらきっぱり断った方がいいですよ」とアドバイスした。
さらに、STU48の新井梨杏が、ひろゆきに対してグループのキャッチフレーズ考案をリクエストした際には、ひろゆきが「じゃあ、“彼氏ができたから卒業します”」と提案。会場には笑い声が広がったが、新井は絶句し、小栗が「困ってますよ！やめてくださいよ」とフォローしていた。
その後はグループ対抗の「UP-T 3本勝負」を実施。AKB48の佐藤綺星、SKE48の河村優愛、NMB48の青原優花、HKT48の龍頭綺音、NGT48の大塚七海、STU48の原田清花が普通のお茶に混じったセンブリ茶を引き当てる「U-運試し対決」、AKB48の山内瑞葵、SKE48の大村杏、NMB48の泉綾乃、HKT48の江口心々華、NGT48の佐藤広花、STU48の高雄さやかが即興ダンスを競う「P-パフォーマンス対決」、そしてメンバーが作ったTシャツのデザインをひろゆきが評価する「T-Tシャツ投票対決」が行われた。「UP-T 3本勝負」の結果、優勝はSKE48。そして「P-パフォーマンス対決」「T-Tシャツ投票対決」のいずれも高評価を獲得した大村が、今回のMVPに輝いた。
AKB48とNGT48は同率で最下位となったため、AKB48を代表して伊藤、NGT48を代表して大塚が2人でじゃんけんし、勝った方のグループを最下位とすることに。伊藤がじゃんけんに勝利すると、AKB48のメンバーは一斉に膝から崩れ落ち、最下位の罰ゲームとしてつなぎ姿を披露した。
イベントの終わりに、感想を求められた小栗は「いろんな48グループが集まる機会って、最近ではなかったので、こうやってそれぞれのグループの個性が知れたりとか、AKB48グループって人数が多いだけじゃなく、個性豊かで面白いなと改めて思いました。楽しかったです」とコメント。ひろゆきが「打ち合わせとかも一切してないので適当に振ると、それなりに皆さん返してくださるので、そこのリアクションスキルは上がってると思うんですけど、『歌って踊るアイドルとして必要なスキルなのかな？』と思った」「可愛さは果たして上がってるのか、という疑問な感じではあります」と笑いながら指摘すると、小栗は「うちにいる伊藤百花ちゃんは“万バズの子”と言われるくらい本当に可愛いので、いますよ。ちゃんといっぱいいます！」と反論した。
そして、全48グループで集まってやってみたいことを聞かれた小栗は「運動会とかで競い合いたいなと思いました。それぞれの強さがより出るなって。争うと。当時は総選挙とかがあったんですけど、今はそういう競い合うことがなくなったので、運動会とかでも競い合って。そしたらみんな熱くなるんじゃないかなと思って」と回答。同じ質問に伊藤は「なんでもありというのがやっぱ48グループの魅力かなと思うので、私は対決の真逆で全員で、48グループ総勢でパフォーマンスだったりとか、なんでもやってみたいなという気持ちがあって。アイドル戦国時代だからこそ、48グループの底力を見せるために全員パフォーマンスがしてみたいです」と願望を語っていた。（modelpress編集部）
AKB48
・伊藤百花
・小栗有以
・佐藤綺星
・千葉恵里
・山内瑞葵
SKE48
・浅井裕華
・大村杏
・河村優愛
・野村実代
・森本くるみ
NMB48
・青原優花
・泉綾乃
・坂田心咲
・塩月希依音
・芳賀礼
HKT48
・井澤美優
・石井彩音
・江口心々華
・梁瀬鈴雅
・龍頭綺音
NGT48
・大塚七海
・甲斐瑞季
・北村優羽
・佐藤広花
・杉本萌
STU48
・新井梨杏
・久留島優果
・高雄さやか
・中村舞
・原田清花
ひろゆき
槙田紗子
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◆国内48グループが8年ぶり集結
2024年にはAKB48とひろゆきが担当していたオリジナルグッズ作成サービス「UP-T」のイメージキャラクターに、2025年からはSKE48、NMB48が加わり、2026年はHKT48、NGT48、STU48を含めた全6グループが就任。この日は、各48グループから5人ずつが登壇し、総勢30人で「UP-T 3本勝負」を行い、イベントを盛り上げた。国内48グループが集結するのは、約8年ぶりとなる。
6グループ揃っての登壇に、AKB48の小栗は「なかなか揃う機会がなくて。なので、本当に私たちも初めて顔を合わせるメンバーとかもいて、すごく新鮮な気持ちでウキウキしてます」とコメント。そして、各グループのためにひろゆきのためにしてほしいことを問われると、「ひろゆきさんは何度も共演させていただいて、テレビとかでも仲良くさせていただいているので、AKB48のコンサートに出演していただいて、一緒に歌を歌っていただいて、トロッコに一緒に乗りたいです！」と笑顔で答えた。
また、NMB48の塩月希依音は、4月25日に開催されたイベント「ニコニコ超会議」でステージに登壇したひろゆきが、乱入者から突然投げつけられた異物を回避し、「ドッチボールで最後まで残るタイプでした（原文ママ）」とSNSに投稿していたことを受け、「ドッジボールでもアイドルでも生き残るコツがあれば教えてください」と質問。ひろゆきは「逃げ足。トラブルから避けるだけ危険察知能力と、やべえやつから距離を取る逃げ足。逃げ損なってしまって、ダメな仕事をやらされる人とかいるので、『この仕事やっちゃいけない』と思ったらきっぱり断った方がいいですよ」とアドバイスした。
さらに、STU48の新井梨杏が、ひろゆきに対してグループのキャッチフレーズ考案をリクエストした際には、ひろゆきが「じゃあ、“彼氏ができたから卒業します”」と提案。会場には笑い声が広がったが、新井は絶句し、小栗が「困ってますよ！やめてくださいよ」とフォローしていた。
◆48グループが運試し対決 MVPは？
その後はグループ対抗の「UP-T 3本勝負」を実施。AKB48の佐藤綺星、SKE48の河村優愛、NMB48の青原優花、HKT48の龍頭綺音、NGT48の大塚七海、STU48の原田清花が普通のお茶に混じったセンブリ茶を引き当てる「U-運試し対決」、AKB48の山内瑞葵、SKE48の大村杏、NMB48の泉綾乃、HKT48の江口心々華、NGT48の佐藤広花、STU48の高雄さやかが即興ダンスを競う「P-パフォーマンス対決」、そしてメンバーが作ったTシャツのデザインをひろゆきが評価する「T-Tシャツ投票対決」が行われた。「UP-T 3本勝負」の結果、優勝はSKE48。そして「P-パフォーマンス対決」「T-Tシャツ投票対決」のいずれも高評価を獲得した大村が、今回のMVPに輝いた。
AKB48とNGT48は同率で最下位となったため、AKB48を代表して伊藤、NGT48を代表して大塚が2人でじゃんけんし、勝った方のグループを最下位とすることに。伊藤がじゃんけんに勝利すると、AKB48のメンバーは一斉に膝から崩れ落ち、最下位の罰ゲームとしてつなぎ姿を披露した。
◆小栗有以、全48グループでやりたいことは？
イベントの終わりに、感想を求められた小栗は「いろんな48グループが集まる機会って、最近ではなかったので、こうやってそれぞれのグループの個性が知れたりとか、AKB48グループって人数が多いだけじゃなく、個性豊かで面白いなと改めて思いました。楽しかったです」とコメント。ひろゆきが「打ち合わせとかも一切してないので適当に振ると、それなりに皆さん返してくださるので、そこのリアクションスキルは上がってると思うんですけど、『歌って踊るアイドルとして必要なスキルなのかな？』と思った」「可愛さは果たして上がってるのか、という疑問な感じではあります」と笑いながら指摘すると、小栗は「うちにいる伊藤百花ちゃんは“万バズの子”と言われるくらい本当に可愛いので、いますよ。ちゃんといっぱいいます！」と反論した。
そして、全48グループで集まってやってみたいことを聞かれた小栗は「運動会とかで競い合いたいなと思いました。それぞれの強さがより出るなって。争うと。当時は総選挙とかがあったんですけど、今はそういう競い合うことがなくなったので、運動会とかでも競い合って。そしたらみんな熱くなるんじゃないかなと思って」と回答。同じ質問に伊藤は「なんでもありというのがやっぱ48グループの魅力かなと思うので、私は対決の真逆で全員で、48グループ総勢でパフォーマンスだったりとか、なんでもやってみたいなという気持ちがあって。アイドル戦国時代だからこそ、48グループの底力を見せるために全員パフォーマンスがしてみたいです」と願望を語っていた。（modelpress編集部）
◆登壇者一覧
AKB48
・伊藤百花
・小栗有以
・佐藤綺星
・千葉恵里
・山内瑞葵
SKE48
・浅井裕華
・大村杏
・河村優愛
・野村実代
・森本くるみ
NMB48
・青原優花
・泉綾乃
・坂田心咲
・塩月希依音
・芳賀礼
HKT48
・井澤美優
・石井彩音
・江口心々華
・梁瀬鈴雅
・龍頭綺音
NGT48
・大塚七海
・甲斐瑞季
・北村優羽
・佐藤広花
・杉本萌
STU48
・新井梨杏
・久留島優果
・高雄さやか
・中村舞
・原田清花
ひろゆき
槙田紗子
【Not Sponsored 記事】