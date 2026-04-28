野球界のレジェンドをゲストに迎え、軽快なトークを披露するＹｏｕＴｕｂｅ「掛布雅之の憧球（どうきゅう）」。このたび、ゴルフを愛好し様々なギアに興味を持つミスタータイガース（本紙評論家）が、ＱＰの愛称で親しまれているクラブ評論家の関雅史プロ（５１）をナビゲーターに迎え、特別企画「憧球・ゴルフ編」を収録。掛布さんの最適ギア探しを密着取材した。

７０歳を超え、まだまだゴルフへの探求心が尽きない掛布さんに最適なギア探しをアテンドしたのは、ＣＳで放送中の「ギア猿」などで、ギア評論を行うＱＰこと関雅史プロ。まずは掛布さんが「今までこだわったことがない」と言うボールについて検証が始まった。

「現在、プロ野球では統一球を使っていますが、ゴルフボールの種類は多い。どれを選んだら良いのか…」との質問に、「飛ばしたい、スピンをかけたいなど自分が求めるプレースタイルに合わせてボールを決め、それを使い続けることが大切」とアドバイスを送った。

次にテーブルに並んだスリクソンＺ―ＳＴＡＲシリーズを前に「Ｚ―ＳＴＡＲ（黒）は飛んで止まるボールで一番スタンダードなモデル。ダイヤモンド（シルバー）はほどよくスピンが入るバランスのとれたタイプ。ＸＶ（赤）はヘッドスピードがあり、ドライバーの飛距離にこだわる人向け。松山英樹プロが使用してるボール」と解説。「ホームランを打つには適度なスピンが必要。ゴルフも一緒ですね。僕には黒かシルバーかな」と、ホームランバッターとしての経験をもとに２機種に絞り込む。

掛布さんのゴルフスタイルから関プロが選んだのはＺ―ＳＴＡＲ（黒）。「ＱＰさんの意見いただきます。浮気しませんよ」と笑みを浮かべながら２人でコースでの実戦へと向かった。

試打では「黒は打球音や打感が最高！僕はこれが好きです。ＱＰさん正解です。シルバーは少し芯を外しても直進性が高い。赤もいいよ！飛ぶね」と、スリクソンＺ―ＳＴＡＲシリーズに大満足。最後は「ぜひ打ち比べてみてほしい。自分に合ったボールを探そう！」と、笑顔で握手を交わした。

ボール選びの後、以前にフィッティングした「ゼクシオ１４ドライバー」の性能をチェックした。

「ドライバーショットで遠くへ飛ばすためには芯に当てることが大切」と、関プロから飛ばすためのポイントを聞き「野球も同じですね。バットの芯でいかに球を捉えるかが重要」と、バットを手にホームランを打つための秘訣（ひけつ）を説明するなど、クラブとバットの進化の話で盛り上がった。

そして、いよいよ核心となる「ゼクシオ１４」の解説へ。掛布さんがヘッド形状を「フェラーリみたいな空力を感じる」と、名車に例えると、関プロは「ゼクシオ１４は、ヘッド後部とソール部にアクティブウィングを搭載しているので、ヘッドのブレが抑制されるため、芯で捉えやすくなっています」と空力性能の高さを解説。「だから飛んで曲がらないのですね」と、目を細めた。

最後にゼクシオクラブと相性抜群のボール「ゼクシオ ハイパーＲＤ」を使って試打。力強い弾道でビッグドライブを記録すると、同モデルのキャッチコピーである「一撃の飛び」を体感し、思わず「一撃！」と絶叫。「あらためてゼクシオドライバーの性能の良さを実感しました。ボール打感も良かった」と、ドライバーを見つめ満面の笑みを浮かべた。

◆関 雅史（せき・まさし） １９７４年、東京都生まれ。５１歳。ＱＰの愛称で親しまれているＰＧＡ公認Ａ級ティーチングプロであり、シニアプロゴルファー。また、クラブフィッターとしてゴルフ雑誌やＣＳ番組「ギア猿」などに出演している。