窪塚洋介、弟たちとのレアな兄弟3ショットに反響「わぁー！最高！」「かっこいい三兄弟 当たり前だけど似てる」 スーツ＆カジュアルコーデ着こなし雑誌で初共演
俳優の窪塚洋介（46）が25日、自身のインスタグラムを更新。2人の弟である俳優・窪塚俊介（44）、レゲエミュージシャン・RUEEDとの“レア”な兄弟3ショットを披露した。
【写真】「かっこいい三兄弟 当たり前だけど似てる」弟たちとのレアな兄弟3ショット披露の窪塚洋介
洋介は、メンズライフスタイル誌『OCEANS（オーシャンズ）』6月号（ライトハウスメディア）で弟たちと共演したことを報告し、それぞれスーツスタイルとカジュアルスタイルで決めた撮影時の3ショットをアップ。「雑誌では初となる3兄弟並び」と、貴重な共演であることを伝えている。
コメント欄には「わぁー！最高！」「かっこいい三兄弟 当たり前だけど似てる」「三男くん初めて見た」「またこの3人の対談やってくれないかなぁ。3人とも自然体で素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「かっこいい三兄弟 当たり前だけど似てる」弟たちとのレアな兄弟3ショット披露の窪塚洋介
洋介は、メンズライフスタイル誌『OCEANS（オーシャンズ）』6月号（ライトハウスメディア）で弟たちと共演したことを報告し、それぞれスーツスタイルとカジュアルスタイルで決めた撮影時の3ショットをアップ。「雑誌では初となる3兄弟並び」と、貴重な共演であることを伝えている。
コメント欄には「わぁー！最高！」「かっこいい三兄弟 当たり前だけど似てる」「三男くん初めて見た」「またこの3人の対談やってくれないかなぁ。3人とも自然体で素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。