星野源の名曲「恋」アニメ映画で流れ話題 『響け！ユーフォニアム』吹奏楽カバーでキャラ恋ダンス
アニメ映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（4月24日より公開中）の冒頭シーンがYouTubeにて公開された。星野源の「恋」を吹奏楽カバーした演奏シーンも収録されており、ネット上で話題になっている。
【動画】恋ダンス踊るキャラ！星野源の名曲「恋」吹奏楽カバーで流れた映像
今回公開された冒頭映像では、本作の主人公・黄前久美子が憧れの先輩・田中あすかから、本作のタイトルにもなっている楽曲「響け！ユーフォニアム」の譜面が書かれたノートを受け取った日の記憶とともにユーフォニアムを演奏するシーンが、新規カットとして印象的に描かれている。
そして、映像の中盤から終盤にかけて星野源の名曲「恋」を吹奏楽カバーした演奏シーンがあり、キャラクターたちが一瞬「恋ダンス」を踊るシーンも見ることができる。
精巧な楽器や、運指までぴったりと合った作画となっており、これにネット上では「『恋』の吹奏楽カバーは完全に反則…これはもうエモ確定やろ」「まさか、恋ダンスを劇場で観るとは思わなかった。もう10年とかですもんね… いや星野源もユーフォの世界線にいたんやなって」「みんなの恋ダンスやリボンがぴょんってなるとこめっちゃ可愛い」「久美子のユーフォをみんなが聴いてからの恋、めっちゃいいOPだった。恋ダンス踊ってるのもめっちゃかわいい」などの声が出ている。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。
そして『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前後編で堂々の完結となり、週末全国興行成績ランキングでは4位にランクインし、公開直後からさらなる注目を集めている。
【動画】恋ダンス踊るキャラ！星野源の名曲「恋」吹奏楽カバーで流れた映像
今回公開された冒頭映像では、本作の主人公・黄前久美子が憧れの先輩・田中あすかから、本作のタイトルにもなっている楽曲「響け！ユーフォニアム」の譜面が書かれたノートを受け取った日の記憶とともにユーフォニアムを演奏するシーンが、新規カットとして印象的に描かれている。
精巧な楽器や、運指までぴったりと合った作画となっており、これにネット上では「『恋』の吹奏楽カバーは完全に反則…これはもうエモ確定やろ」「まさか、恋ダンスを劇場で観るとは思わなかった。もう10年とかですもんね… いや星野源もユーフォの世界線にいたんやなって」「みんなの恋ダンスやリボンがぴょんってなるとこめっちゃ可愛い」「久美子のユーフォをみんなが聴いてからの恋、めっちゃいいOPだった。恋ダンス踊ってるのもめっちゃかわいい」などの声が出ている。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。
そして『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前後編で堂々の完結となり、週末全国興行成績ランキングでは4位にランクインし、公開直後からさらなる注目を集めている。
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