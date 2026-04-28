ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 山林火災発生から7日目の岩手・大槌町 いまだ煙立ち上るなかきょう… 山林火災発生から7日目の岩手・大槌町 いまだ煙立ち上るなかきょうも雨予報 現在の状況は？【現地から中継】 山林火災発生から7日目の岩手・大槌町 いまだ煙立ち上るなかきょうも雨予報 現在の状況は？【現地から中継】 2026年4月28日 16時9分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 発生から7日目となった岩手県大槌町の山林火災。依然、消火活動が続いていますが、きのうに続いて、町内は雨の予報となっています。大槌町の現在の様子を中継でお伝えします。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 満員電車 “クレカ持っているだけ”でデータ盗まれる？不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, ネジ, 思いやり, 置床工事, 海, 商店街, 長野, 明大前, 世田谷区, 葬祭