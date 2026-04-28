【週刊FLASH12・19日号】 4月28日発売 価格：630円

「週刊FLASH」4月28日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

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光文社は、「週刊FLASH 12・19日号」を4月28日に発売した。価格は630円。

今号の表紙と巻頭には女優・上戸彩さんが登場。確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、彼女らしさに満ちたグラビアを披露する。

また、「劇団4ドル50セント」に所属する大槻理子さんも登場。モデル並みのスレンダーボディで水着グラビアを披露する。森脇梨々夏さんは、ピュアすぎる魅力に溢れたグラビアで登場。蓬莱舞さんは2nd写真集より未公開カットが公開される。

さらに、レースクイーンとして活動する安藤笑さんは大胆な露出感と涼し気な浴衣姿が目を引くグラビアに挑戦。これまでの恋愛遍歴などを赤裸々に語り話題を呼ぶ髙峰じゅりさんはボーイッシュなルックスと誘うような視線が印象的なグラビアを披露。女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」の尾木波菜さんは、初撮りおろしのグラビアで魅せてくれる。

【上戸彩さん】

上戸彩(C)光文社/週刊FLASH 写真◎花盛友里

【大槻理子さん】

大槻理子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

FLASHデジタル写真集「メクルメク。」大槻理子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

【森脇梨々夏さん】

森脇梨々夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

FLASHデジタル写真集「よそ見したらあかんで？」森脇梨々夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【蓬莱舞さん】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【安藤笑さん】

安藤笑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

【髙峰じゅりさん】

髙峰じゅり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

【尾木波菜さん】

YOANI(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也