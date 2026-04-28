第8シードのマジックが接戦を制しシリーズ突破に王手…デズモンド・ベインが22得点を挙げ勝利に貢献

4月28日（現地時間27日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタンカンファレンス・ファーストラウンド、デトロイト・ピストンズvsオーランド・マジックのGAME4が行われた。

第8シードのマジックはGAME1に勝利し敵地で1勝1敗としてホームへ戻ると、GAME3も勝利を収めシリーズを2勝1敗と優位に進めている。そしてこの試合も第1シードのピストンズを相手に牙を剝いた。

勢いに乗るマジックは、ジェイレン・サグス、デズモンド・ベイン、ウェンデル・カーターJr.、フランツ・ワグナー、パオロ・バンケロがスターターに名を連ねた。一方でピストンズはケイド・カニングハム、ダンカン・ロビンソン、アサー・トンプソン、トバイアス・ハリス、ジェイレン・デューレンが先発出場した。

第1クォーター序盤からマジックがエナジー全開で8連続得点でリードを奪う。その後も着実にスコアを重ねマジックペースで試合は進む。しかしピストンズの堅守に苦しみ失点をするなど、お互いに譲らずリードチェンジを繰り返す展開に。それでもマジックは前半終了間際にワグナーが3ポイントを沈め54－52で試合を折り返す。

後半も両チームともに強度の高いディフェンスを見せるなか、この試合好調のベインを中心にマジックが徐々にリードを奪う。ベンチスタートのジャマール・ケインがコートを駆け抜けダンクを決め会場を沸かせるハイライトシーンも生まれるなど、後半に勢いに乗ったマジックが必死で食らいつくピストンズを94－88で退けた。

マジックはベインの22得点を筆頭にワグナーが19得点、バンケロが18得点を奪い、カーターJr.が12得点11リバウンドのダブルダブルを記録し勝利に貢献した。敗れたピストンズではカニングハムは25得点9リバウンド6アシストと活躍。ベテランのハリスも20得点と気を吐いたが、チーム全体で20のターンオーバーを犯しチャンスをつかみとることはできなかった。

これでシリーズの対戦成績はマジックの3勝1敗。NBAプレーオフの歴史において第8シードのチームが第1シードに勝利したシリーズは過去6回のみ。そしてレギュラーシーズンで60勝以上を記録したチームがファーストラウンドで3勝1敗に追い込まれるのは過去に2度しかなく、いずれもGAME6で敗退しているというピストンズにとっては不利なデータもある。

シリーズ突破に王手をかけたマジックが勢いそのままに勝ち抜くか。優勝候補にも名を連ねたピストンズが巻き返すか。シリーズの行方から目が離せない。

■試合結果



デトロイト・ピストンズ 88－94 オーランド・マジック



DET｜27｜25｜17｜19｜＝88



ORL｜26｜28｜21｜19｜＝94

【動画】接戦をものにしたマジックが王手…NBAプレーオフ2026vsピストンズGAME4ハイライト映像