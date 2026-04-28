２９日と３０日の主なマーケットイベント ２９日と３０日の主なマーケットイベント

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◎４月２９日



○経済統計・イベントなど



１０：３０ 豪・消費者物価指数

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・耐久財受注

※昭和の日の祝日で日本市場は休場



○決算発表・新規上場など



※海外企業決算発表：アマゾン・ドット・コム，アルファベット，マイクロソフト，メタプラットフォームズ，クアルコムほか



◎４月３０日



○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・消費者態度指数

１４：３０ 仏・消費支出

１４：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１７：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１８：００ ユーロ・失業率

１９：００ 日・外国為替介入実績

２０：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表

２０：００ 英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・雇用コスト指数

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

※ベトナム市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：大東建<1878>，コカＢＪＨ<2579>，ＺＯＺＯ<3092>，太陽ＨＤ<4626>，大塚商<4768>，日電硝<5214>，ＴＯＴＯ<5332>，ＮＧＫ<5333>，特殊陶<5334>，大和工<5444>，ＬＩＸＩＬ<5938>，ナブテスコ<6268>，アルプスアル<6770>，レーザーテク<6920>，京セラ<6971>，村田製<6981>，ＨＯＹＡ<7741>，豊通商<8015>，東エレク<8035>，ビプロジー<8056>，東武<9001>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ西日本<9021>，ヤマトＨＤ<9064>，商船三井<9104>，ＪＡＬ<9201>，ＡＮＡＨＤ<9202>，三菱倉<9301>，関西電<9503>，東北電<9506>，九州電<9508>，邦ガス<9533>，ミスミＧ<9962>ほか

※海外企業決算発表：アップル，キャタピラー，メルク，アムジェンほか



出所：MINKABU PRESS