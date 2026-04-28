菱友システムズ <4685> [東証Ｓ] が4月28日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比15.4％増の56.1億円になり、27年3月期は前期比0.6％増の56.5億円とほぼ横ばいを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、6期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を135円→140円(前の期は1→2の株式分割前で170円)に増額し、今期は100円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は2.6％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.3％増の17.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.8％→13.2％に大幅改善した。



株探ニュース