ホウライ <9679> [東証Ｓ] が4月28日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比59.5％増の3億4300万円に拡大したが、通期計画の7億3000万円に対する進捗率は47.0％となり、5年平均の45.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益は前年同期比25.4％減の3億8700万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の経常利益は前年同期比23.5％減の6200万円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.4％→4.1％に悪化した。



株探ニュース