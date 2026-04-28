グランディハウス <8999> [東証Ｐ] が4月28日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の12億円→14.8億円(前の期は9.1億円)に23.8％上方修正し、増益率が30.7％増→61.8％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.6億円→9.5億円(前年同期は6.6億円)に42.7％増額し、増益率が0.6％増→43.6％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（１）連結業績連結業績につきましては、売上高が新築住宅の販売価格上昇による住宅需要の伸び悩みから当初予想を下回る見通しですが、利益面では在庫管理及び経費管理による収益性の改善に努めた結果、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益ともに当初予想を上回る見込みとなりました。（２）個別業績個別業績につきましては、新築住宅販売で栃木県エリアでの販売が概ね計画どおりに推移し、売上は当初予想並みとなりましたが、利益面においては、在庫管理による収益性改善効果により、経常利益及び当期純利益が当初予想を上回る見込みとなりました。(注)上記の業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。