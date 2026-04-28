ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は特別編！27年間にわたって全国のあらゆる道路を探索してきた道マニア界のレジェンド・鹿取茂雄さんを徹底的に深掘り。道路以外にも様々な趣味を持ち、謎多き存在でもある鹿取さんは一体何者なのか？他分野の活動から、知られざる一面を紐解きます。

【写真を見る】道マニア・鹿取茂雄は一体何者？宮城県の廃遊園地「化女沼レジャーランド」との関係から別の顔に迫る！【道との遭遇】

思い出深い「化女沼レジャーランド」との関係とは

（道マニア・鹿取茂雄さん）

「道（巡り）以外にもいろんな活動をしている。その中の一つが“廃墟巡り”」

番組でもたびたび廃墟を紹介してくれた鹿取さん。これまで1000か所以上を探索してきた廃墟の中から、特に思い出深い場所を自身が撮影した写真とともに紹介してくれることに。

（道マニア・鹿取茂雄さん）

「宮城県大崎市にある遊園地『化女沼（けじょぬま）レジャーランド』の廃墟が思い出深い。野鳥が飛来することで有名な化女沼の近くに開業した総合レジャー施設」

大崎市になる前のかつての古川市に1979年、「化女沼保養ランド」という総合レジャー施設として開園し、その後、「化女沼レジャーランド」に名前を変更。遊園地だけでなく、ゴルフ場や1000人を収容できるそうめん流しのエリアなど、様々な娯楽施設がありました。

開園時は東北でも数少ない遊園地とあって連日多くの人で賑わい、最盛期には野外のコンサート会場で人気歌手がライブを行うことも。全国から数千人が訪れることもあったそう。

年間20万～30万人が訪れ、宮城を代表する人気スポットとなりましたが、徐々にレジャーが多様化していく時代に突入し、お客さんが徐々に減少。

年々客足は遠のき、1990年代後半には1日の入場者が1ケタという日も増え、資金繰りが悪化の一途をたどります。そして2001年、「化女沼レジャーランド」は22年の歴史に幕を閉じました。

“みんなに夢や希望を与えたい”創業者の熱い思い

自然豊かなその場所に、創業者である後藤さんが遊園地を造ったのにはある深い理由があったそうで…

（道マニア・鹿取茂雄さん）

「戦争で焼け野原になった古川に、“みんなに夢や希望を与えたい”という後藤さんの熱い思いから、遊園地を造ることにした」

実業家の後藤さんは、行政や大手企業に頼らず1人で開園に漕ぎつけるため、連日銀行を駆け回り資金を集めたそう。遊園地の遊具も、後藤さんが直接アメリカやヨーロッパに出向いて買い付けてきたと言います。

現在は面影を残しながら、敷地全体に緑が生い茂っている状態。遊園地があった場所には、古びた観覧車やコーヒーカップ、メリゴーランドなどが佇んでいます。

「TEAM酷道」主催の見学会も開催！

（道マニア・鹿取茂雄さん）

「後藤さんは、閉園しても遊園地を所有し続けていた。後藤さんと何度か会ううちに信頼していただき、“見学会とかもやっていいよ”と許可をもらえて、TEAM酷道（＝鹿取さんが所属する酷道愛好グループ）の主催で見学会を開催した。多い時で120人以上の人が来てくれるような見学会を、これまで5～6回ぐらい開催した」

来場者たちの嬉しそうな姿を見た後藤さんも、「遊園地としては再開できなかったけど、多くの人が楽しんでくれたので、持っていて良かった」と喜ばれたそう。また、この見学会ではあることが話題になったそうで…

実は温泉が…？「廃墟にならずに済んだかもしれない」

（道マニア・鹿取茂雄さん）

「実は、廃墟になってから温泉が湧くことが分かった」

「早く発見できていれば、廃墟にならずに済んだかもしれない」と鹿取さんは惜しみます。しかし、せっかくの機会ということで、「誰が持って来たか分からない」という小さな浴槽に野湯をため、幻の温泉をしっかり楽しんだようです。

閉園後、いつか再開できることを夢見て遊具は一切売らなかったという後藤さんから、ある時「化女沼レジャーランドの買い手を探してほしい」と頼まれた鹿取さん。SNSを使って募集を呼びかけたところ、想像以上に反響があり、10社ほどから問い合わせが来て面談したこともあったそう。

しかし、なかなか条件面で折り合いがつかず、最終的には後藤さんと仲が良かった不動産会社に明け渡すことになったとのこと。

所有を移したことによって現在は見学会ができなくなりましたが、「化女沼レジャーランド」の廃墟での思い出は鹿取さんの中でいつまでも輝き続けます。

CBCテレビ「道との遭遇」2025年10月21日（火）午後11時56分放送より