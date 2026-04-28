2004年7月に結成された3人組ロックバンドUNISON SQUARE GARDENのドラム、鈴木貴雄（40）が27日に自身のXを通じて発表したグループ脱退声明が話題を呼んでいる。

バンドも公式Xを更新し、鈴木の脱退に伴い、現体制の活動を終了し、活動休止すると発表した。同バンドは、11年の人気アニメ「TIGER＆BUNNY」の前期オープニングテーマ「オリオンをなぞる」などで知られる。

鈴木はXで「嬉しくないお知らせだと思うので覚悟してから読んでネン」と書き出し、声明を発表。脱退経緯について「バンドは続けたかったので様々なやり方を提案してきましたが、良い落とし所は見つかりませんでした。しかしそもそもバンドが無くなってしまってはもったいないので自分が辞めバンドの存続を優先する事にしました」と記述。続けて「奇跡的なメンバーでの活動、ファンに恵まれたことなど、失うものが大きい事はもちろん自覚しています。しかしここ1年時間をかけ、諦めや決意を固めてきました。今後やりたい事もたくさんありますし、助けてくれる仲間もたくさんいます。そのおかげで希望を持って生きる覚悟が決まりました」とつづった。

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以下、発表全文。

ごめーん！バンド辞めることになりました！

長いバンド活勤の中で、自分とメンバーが衝突する事は度々ありました。

2025年にも運営方針の違いで大きく採めました。その中で田淵から「20周年を経て疲れきってしまった、辞めたい」と打診がありました。

その疲れの大きな原因の一つは自分でした。バンドは続けたかったので様々なやり方を提案してきましたが、良い落とし所は見つかりませんでした。

しかしそもそもバンドが無くなってしまってはもったいないので自分が辞めバンドの存続を優先する事にしました。

奇跡的なメンバーでの活動、ファンに恵まれたことなど、失うものが大きい事はもちろん自覚しています。

しかしここ1年時間をかけ、諦めや決意を固めてきました。

今後やりたい事もたくさんありますし、助けてくれる仲間もたくさんいます。

そのおかげで希望を持って生きる覚悟が決まりました。

なので心配なさらないでくださいね。

今後のことは脱退ライブ後にこのアカウントで伝えていきます。

（鈴木貴雄chの非常にポップな動画は、この投稿以降も引き続き上がり続けます）

今までもこれからもファンの皆さんに対しては感謝しかありません。

今後も付き合ってくださる方はどうぞよろしく！

ユニゾンの事は、遠巻きながら応援と言うと嘘くさいかもしれないけど、良いバンドなんで引き続きご愛顧のほどよろしくお願いします！

鈴木貴雄