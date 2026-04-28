4月29日から公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』のレッドカーペットイベントが4月27日、都内でおこなわれた。主演を務めるSnow Manの目黒蓮が約3カ月ぶりに公の場に出席し、会場をわかせたが、その近影が話題となっている。

「目黒さんは1月下旬から、ディズニープラスで配信予定のドラマ『将軍 SHOGUN シーズン2』の撮影でカナダに滞在しています。撮影に専念するため、グループの活動は一時休止中で、ほかの作品の舞台あいさつにはリモート出演するなどしていましたが、今回、日本に一時帰国する形となりました」（芸能プロ関係者）

土砂降りの雨のなか、おこなわれたイベントに、目黒は髪を伸ばし、黒のスーツ姿で登場した。そこで注目されたのは、目黒のやせた姿だった。

《ちょっと痩せたかな?》

《痩せたってか締まったね》

Xには、すっきりした印象の目黒に驚く声が寄せられていた。

「イベントでは終始、目黒さんは周囲に笑顔を見せていましたが、かなりやせた印象でした。もともと185cmの長身で、抜群のスタイルを維持してきた目黒さんですが、いつも以上に小顔さが目立ちました」（前出・芸能プロ関係者）

目黒の変化から、作品の撮影が過酷な環境なのではという指摘があると、この芸能プロ関係者が続ける。

「4月17日には、ディズニープラスの公式チャンネルが更新され、現地の撮影の様子を収めた動画がアップされました。そのなかに、目黒さんが刀を振るシーンもあり、心身ともに緊張感を保つ必要のある撮影だと想像できました。まだまだ過酷なスケジュールは続くでしょう」

身体に気をつけながら挑んでほしいものだ。