映画「００７」シリーズの新ジェームズ・ボンド役をめぐり、さまざま俳優の名前が浮上する中、製作のアマゾン・スタジオはダニエル・クレイグの後任決定に難航。それに加え、脚本もこれからという状況に、新作が公開されるのは２０２８年以降になる見込みだと米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」が２７日伝えた。

同サイトによると、今年１２月に公開される「デューン 砂の惑星ＰＡＲＴ３」のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督と「ハミングバード」（２０１３年）などのスティーヴン・ナイト監督が共同で次作の脚本を書くが、最終稿の完成は早くて今年の冬までかかる見通しだという。

ある関係者は、「ドゥニは『デューン』の後、長期休暇中。（「００７」の）脚本については大まかな構想を持っている。一方のスティーブンは最終稿の構想を練る前に草稿の作成に取りかかるから、この夏の間はそれに費やされる」と明かした。

さらに、「現実的に考えて２０２７年１月にプリプロダクションが開始できれば御の字。主要な撮影は夏まで続き、編集には９か月から１年ほどかかる」とした上で、「新作は早くても２０２８年以降になる」と推測した。

アマゾンがここまで時間をかける背景には、「製作陣の考え方が『急ごう』から『絶対に成功させよう』へと変わった」と説明した。

クレイグが最後にボンド役を務めた前作の「００７／ノー・タイム・トゥ・ダイ」は、コロナ禍の影響で公開が遅れ、封切られたのは２０２１年秋。すでに５年近くが経過し、新作公開が２８年でも７年の間隔があくことになる。

同サイトによると、新たな主役探しはアマゾンの幹部エイミー・パスカルとデヴィッド・ヘイマンの両氏が担当。これまで、カラム・ターナー（３６）やアーロン・テイラー・ジョンソン（３５）、ジェイコブ・エロルディ（２８）らが有力候補と報じられている。