167万回以上視聴され13万「いいね」を集めているのは、少しずつ距離を詰めた野良猫と新しい家族のエピソード。投稿には、視聴者から「朝から幸せな気持ちになりました！」「見て泣きました」「優しい気持ちになりました」「嬉し過ぎて涙が止まらない」「リアルに拍手してました」と、たくさんのコメントが届いています。

【動画：空腹で『家に近づいてきた野良猫』と少しずつ距離を縮めた結果…涙あふれる『現在の姿』】

たまたま見つけたおうち

Instagramアカウント「azu_l_fam」に投稿されたのは、茶トラの野良猫が何かのきっかけで1軒のおうちを見つけてから居場所を決めるまでの様子。最初は人間を警戒していたそうですが、空腹には勝てず、いい匂いがするおうちに近づいたようです。

おうちに立ち寄れば、おいしいごはんを用意してくれる。そんな毎日を過ごすうち、茶トラ猫は人間に慣れてきたそう。最初は触られることを嫌がっていたそうですが、だんだんと受け入れるようになったそうです。

専用の寝床をゲット

通ううち、玄関に茶トラ猫専用の寝床が用意されるようになったとのこと。すっぽり入れる箱が気に入ったそうですが、今度はおうちの中にいる猫たちが気になるように。家猫としての生活に関心が出てきたそうです。

雨が降るとおうちに招き入れられたため、茶トラ猫はお言葉に甘えるようにお邪魔したとのこと。雨が止んだら失礼していたそうですが、次第に「このまま家にいるのもいいな」と思えるようになったといいます。

ずっとのおうちに決めた

おうちにいれば、おいしいごはんが食べられる。おやつももらえる。ひとりじゃないから寂しくない。「おうちで暮らす」ことの幸せを知り、茶トラ猫は家猫になることを決めたそうです。

残念ながら茶トラ猫は猫白血病のため、先住猫と一緒に過ごすことは叶わなかったそう。ですが、茶トラ猫専用のテラスを用意してもらったため、温かい日差しを浴びながらのびのび暮らしているとのことです。

茶トラ猫の決断には、視聴者から「素敵なご家族に受け入れていただけて本当によかったね」「我が家にもこういう事起こらないかな」などの温かいコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「azu_l_fam」には、「まろちゃん」という名前をもらった茶トラ猫が幸せそうに過ごす様子のほか、2匹のわんちゃんと11匹の猫ちゃんたちが楽しく暮らす様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「azu_l_fam」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。