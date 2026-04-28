ビッグダディこと林下清志氏が27日にブログを更新。先日、孫との入浴の写真をブログに載せたところ、「こんなコメントが来ました」と発信者に異議を唱えた。



【写真】「水着露天風呂も撮影可能」とする掲示 「SNSでシェアしてね」とも

その人物から「は?公共の大浴場で写真撮ってんの？そういうところは脱衣所含めて撮影禁止だよ」とのコメントが送られてきたという。



林下氏は「この人は吾輩に食いつく為だけにこのアカウントを作っているようでそれ以外の呟きはない人です。吾輩が8年付き合った彼女さんと別れたことをブログに書いた時は、そのブログを褒めるツイートをしてくれた方に」として、以下のような投稿があったという。



「いやいやいや、謙虚で誠実な人柄って林下のことなんにも知らねーじゃん笑 そもそもこの彼女自体実在しないし虚勢の固まりだよあの親父は」



林下氏は「彼女自体実在しないし虚勢の塊って、想像は勝手にどうぞですが文章にする時は気を付けましょうよ。虚勢の塊は自負はしてますが彼女がいないのにいると偽るのはなかなか難しいですよ」と反論。「過去には娘らと元彼女さんとの食事の話もブログに書いているのですが、吾輩が娘らにも嘘の片棒を担がせているということになります」と記した。



さらに林下氏は「因みに孫と写真を撮ったお風呂は」として施設側が「撮影可能」と掲示している写真を投稿し、「むしろ撮った写真をSNSで拡散することを推奨しています」と記した。



林下氏は「『暇な輩もいるものだ』と思いながら暇つぶしに相手するぐらいですが、中傷にすごく心痛める方もきっといると思います。『子供を見せ物にして金儲けやがって』と言われたこともありますが、俺が一銭も貰ってないとか考えもしないんでしょうね」と中傷への胸中を表し、「こんな輩を気にしてストレス発生する生き方なんてつまらないですよ」と発信者を諫めるように投稿した。



（よろず～ニュース編集部）