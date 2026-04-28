『時すでにおスシ!?』第3話裏側 “神シーン”誕生の瞬間 現場に走った高揚感
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第4話（28日）に向けて益田千愛プロデューサーがコメントを寄せた。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
＜第４話見どころ＆注目ポイント＞
ゴールデンウィーク突入で世間は浮かれたつ中、この時期になると、みなとは亡き夫・航の命日とともに、ずっと自分の心の中にしまっているある後悔を思い出してしまう。よこた鮨アカデミーでは、フランス人留学生のセザールが大江戸クラスに転入してきて、より一層チームが賑やかに！貝の授業で、みなとは、“傷をつけずに殻を外して中身を出す”ことの難しさに直面します。誰に対してもオープンで人懐っこく、自分のことを臆せずに語るセザールや、同じくパーソナルな話が自然とできる立石や胡桃に対し「自分だけ何も話せない」とうまくその空気に入れずにいるみなと。今更、どうやって自分の中身を出せばよいの？ということに向き合う回でもあります。そして、スナックべてらん子では、ちょこっとロマンスな話も広がります！
一方、大江戸の元には、澪と名乗る謎の女性とパグが迫り…!？この話のゲストには、土居志央梨さんをお迎えいたします。まだ多くは語れませんが、台本を作っていて澪の役はどなたが良いかと考えた時に、この役は土居さんだ！土居さんにお願いしたい！と瞬時にイメージが浮かび、土居さん以外考えられなくなりました。期待通りに、いや、期待以上に、松山さんとも最高の掛け合いを見せて下さっています。大江戸先生の未だかつて見たことのない表情も飛び出します。澪とワンコが物語にどんな波乱を巻き起こすのかもご注目ください。どうぞお楽しみに！
＜第３話撮影裏話＞
3話のべてらん子では、大江戸さんの熱いシーンが飛び出しました。撮影日当日、現場では、緊張感とともに、誰もが早くその瞬間を目撃したいと、ワクワクしていたように感じます。またも予想を超える、エキサイティングで楽しい撮影となりました。歌うシーンでの蘭子役の猫背椿さんの合いの手は、いつもご本人がアドリブを入れて下さっているのですが、毎回何が飛び出すのかわからないので、撮影中笑いが絶えません。胡桃役のファーストサマーウイカさんによる歌とダンスの完璧さには脱帽でした。歌い方も色々とご自身の中で考えて下さっており、胡桃ってそんな歌い方をするのか！と、歌声ひとつで彼女のキャラクターがさらに一枚見えたなと思ったのを思えています。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
ゴールデンウィーク突入で世間は浮かれたつ中、この時期になると、みなとは亡き夫・航の命日とともに、ずっと自分の心の中にしまっているある後悔を思い出してしまう。よこた鮨アカデミーでは、フランス人留学生のセザールが大江戸クラスに転入してきて、より一層チームが賑やかに！貝の授業で、みなとは、“傷をつけずに殻を外して中身を出す”ことの難しさに直面します。誰に対してもオープンで人懐っこく、自分のことを臆せずに語るセザールや、同じくパーソナルな話が自然とできる立石や胡桃に対し「自分だけ何も話せない」とうまくその空気に入れずにいるみなと。今更、どうやって自分の中身を出せばよいの？ということに向き合う回でもあります。そして、スナックべてらん子では、ちょこっとロマンスな話も広がります！
一方、大江戸の元には、澪と名乗る謎の女性とパグが迫り…!？この話のゲストには、土居志央梨さんをお迎えいたします。まだ多くは語れませんが、台本を作っていて澪の役はどなたが良いかと考えた時に、この役は土居さんだ！土居さんにお願いしたい！と瞬時にイメージが浮かび、土居さん以外考えられなくなりました。期待通りに、いや、期待以上に、松山さんとも最高の掛け合いを見せて下さっています。大江戸先生の未だかつて見たことのない表情も飛び出します。澪とワンコが物語にどんな波乱を巻き起こすのかもご注目ください。どうぞお楽しみに！
＜第３話撮影裏話＞
3話のべてらん子では、大江戸さんの熱いシーンが飛び出しました。撮影日当日、現場では、緊張感とともに、誰もが早くその瞬間を目撃したいと、ワクワクしていたように感じます。またも予想を超える、エキサイティングで楽しい撮影となりました。歌うシーンでの蘭子役の猫背椿さんの合いの手は、いつもご本人がアドリブを入れて下さっているのですが、毎回何が飛び出すのかわからないので、撮影中笑いが絶えません。胡桃役のファーストサマーウイカさんによる歌とダンスの完璧さには脱帽でした。歌い方も色々とご自身の中で考えて下さっており、胡桃ってそんな歌い方をするのか！と、歌声ひとつで彼女のキャラクターがさらに一枚見えたなと思ったのを思えています。