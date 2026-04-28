「ディズニーストア」新店舗、京都にオープン “和”空間＆「牛若丸」「弁慶」扮した限定グッズも
ウォルト・ディズニー・ジャパンはきょう28日、京都府京都市内の京都ポルタ内に、「ディズニーストア 京都ポルタ店」をグランドオープンした。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどを実施する。
【画像】“和”雰囲気たっぷり、「京都ポルタ店」限定アイテム
新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた夢の世界をコンセプトに、“和”の要素が散りばめられたデザイン。エントランスでは、衣装に和柄を取り入れたミッキーのスタチューがゲストを迎える。床や天井にあしらった桜の花びらモチーフをはじめ、障子風の装飾など、京都ならではの“和”を感じる空間となっている。
店内には、ディズニーやピクサーのアイテムが約1200点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画商品など、バラエティ豊かなアイテムがそろう。
なお、グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要。
グランドオープンを記念して、京都ポルタ店限定アイテムも発売。京都にゆかりがあるといわれる歴史上の人物「牛若丸」と「弁慶」に扮したキャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場する。笛を吹くミッキーと、“京都”の文字をあしらった旗を手にしたグーフィーがラインナップ。細部までこだわった装いとなっている。
また、「うるぽちゃちゃん」からも、ミッキーとグーフィーのぬいぐるみを展開。京都ならではの歴史が感じられる、土産やコレクションにぴったりのアイテムが揃う。
なお5000円以上購入した人に、京都ポルタ店限定デザインのオリジナルトートバッグをプレゼントする。さらに店内では、希望者に京都ポルタ店限定のショップカードをプレゼントする。なくなり次第終了。
【画像】“和”雰囲気たっぷり、「京都ポルタ店」限定アイテム
新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた夢の世界をコンセプトに、“和”の要素が散りばめられたデザイン。エントランスでは、衣装に和柄を取り入れたミッキーのスタチューがゲストを迎える。床や天井にあしらった桜の花びらモチーフをはじめ、障子風の装飾など、京都ならではの“和”を感じる空間となっている。
なお、グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要。
グランドオープンを記念して、京都ポルタ店限定アイテムも発売。京都にゆかりがあるといわれる歴史上の人物「牛若丸」と「弁慶」に扮したキャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場する。笛を吹くミッキーと、“京都”の文字をあしらった旗を手にしたグーフィーがラインナップ。細部までこだわった装いとなっている。
また、「うるぽちゃちゃん」からも、ミッキーとグーフィーのぬいぐるみを展開。京都ならではの歴史が感じられる、土産やコレクションにぴったりのアイテムが揃う。
なお5000円以上購入した人に、京都ポルタ店限定デザインのオリジナルトートバッグをプレゼントする。さらに店内では、希望者に京都ポルタ店限定のショップカードをプレゼントする。なくなり次第終了。