120以上のコンテンツが見放題

DVDやブルーレイの制作・販売を行うビコムは、自社運営のサブスク型鉄道専門動画配信サービス「VICOM STATION（ビコムステーション）」を開始しました。同社は40年以上にわたり鉄道映像作品を制作してきたため、今は見られない引退車両の貴重な記録など、膨大な鉄道映像アーカイブを保有しています。

【こりゃすげぇ！】貴重〜な映像が盛りだくさん！ 配信カテゴリを見る

「ビコムステーション」のカテゴリは、前面展望、ドキュメンタリー、オリジナルなどで構成され、120以上のコンテンツが見放題です。特にオリジナルは、貴重なアーカイブ映像や限定企画映像などを取り上げる予定で、「ビコムステーション」でしか見られないといいます。サービス開始時における各コンテンツの主な収録内容は以下の通りです。

●前面展望

小田急ロマンスカーVSE＆江ノ島線【Part1〜5】、新幹線 500系のぞみ【Part1〜6】、南海電鉄 特急ラピート・高師浜線【Part1〜8】

●ドキュメンタリー

北斗星・トワイライトエクスプレス 旅路の記憶【北斗星編】、密着！京王電鉄 新型5000系 新形式誕生の記録

●レイルリポート

レイルリポート1〜5号

●日本列島列車大行進

日本列島 列車大行進1992〜1994

●車両図鑑（形式）

相模鉄道12000系、近鉄50000系 しまかぜ、JR四国 2700系 特急形気動車

●車両図鑑（走行）

165系 急行「富士川」、京阪電車 旧塗装の一般車と特急車、交直流電気機関車 EF81形

●キッズ

でんしゃでおぼえる あいうえお、しんかんせんオールスターズ

●オリジナル

つばめの大冒険

「ビコムステーション」はウェブブラウザーで視聴可能。動画再生中に広告は一切表示されません。月額は税込み880円ですが、有料会員登録後、7日間以内ならば無料で解約できます。

ビコムは「ビコムステーション」について、近年は映像視聴のスタイルがオンライン配信へと広がりを見せていることを踏まえ、映像をより多くの人に手軽に楽しんでもらいたいという思いからサービスを開始したとしています。そのうえで同社の代表は次のように話します。

「鉄道ファンの皆さまの日常に寄り添い、暮らしの質をほんの少し高める満足感やふと心が弾むようなワクワクを添えられる身近なサービスを目指して、これからもコンテンツを充実させてまいります。一方で、ブルーレイ・DVDの制作に込めてきたこだわりは、これからも変わりません。最高の画質でじっくり味わいたい方、大切なコレクションとして手元に残したい方へ向けて、毎月の新作リリースをこれまで通り続けてまいります」