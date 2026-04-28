Marriott BonvoyがTWICEと描く“Candy Dream”──音楽、ホテル、ヌン活が交差する没入型体験
ラグジュアリーホテルの空間が、音楽やポップカルチャーと交差するとき、そこには新しい“体験”が生まれます。マリオット・インターナショナルが展開する旅行プログラム「Marriott Bonvoy」は、グローバルに活躍するガールズグループTWICEとの特別コラボレーション「Candy Dream」を発表しました。国内6つのMarriott Bonvoy系列ホテルでのアフタヌーンティーと、W大阪でのコンセプトルームを軸に、2026年6月1日より順次展開されます。
Courtesy of Marriott International
本企画は、単なるキャラクターコラボレーションではありません。ホテル、音楽、食、滞在体験を横断しながら、Marriott Bonvoyが近年強化している“体験価値”の方向性を示す取り組みでもあります。
音楽がホテルを文化的ハブに変える 発表会では、今夏日本各地で開催される音楽イベントシリーズ「Music Fest by Marriott Bonvoy 2026」の詳細も発表されました。同シリーズは、音楽が人と人をつなぎ、特別な瞬間を生み出す力に着目したもの。アロフト大阪堂島、アロフト東京銀座、W大阪、コートヤード・バイ・マリオット 名古屋、フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港、シェラトングランドホテル広島の6ホテルで、ジャズやDJイベントなどジャンルの異なる音楽体験を展開します。
マリオット・インターナショナル アジア太平洋地区（中華圏を除く）チーフ・コマーシャル・オフィサー
ジョン・C・トゥーミー (John C. Toomey)
Courtesy of Marriott International
ここで見えてくるのは、ホテルを単なる宿泊施設ではなく、地域コミュニティとカルチャーをつなぐ“文化的ハブ”として捉える視点です。旅先で泊まる場所から、音楽や食を通じて記憶に残る時間を過ごす場所へ。Marriott Bonvoyの施策は、その転換を加速させているようにも見えます。
TWICEと“Candy Dream”という世界観 今回の「Candy Dream」は、TWICEの公式カラーと、象徴的なライトスティック「Candy Bong」から着想を得たコラボレーションです。柔らかなパステルカラーを基調に、キャンディをテーマにしたアフタヌーンティーや、ピンクを基調としたコンセプトルームを展開。光、色、甘さ、そしてファンの感情をつなぐように、TWICEの世界観がホテル空間と味覚へと翻訳されています。
左から、野島茂シェフ（JWマリオット・ホテル東京）、金井智幸シェフ（ウェスティンホテル東京）、フレデリック・モローシェフ（ザ・リッツ・カールトン 大阪）、ジョン・C・トゥーミー、正野由博シェフ（W大阪）、中川新シェフ（シェラトングランドホテル広島）、リチャード・ロンシェフ（ザ・リッツ・カールトン福岡）
Courtesy of Marriott International
TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という意味になぞらえ、アフタヌーンティーでは「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験として構成されています。視覚的な華やかさと味覚の楽しさを重ねるこの設計は、日本で定着した“ヌン活”の文脈とも自然に響き合います。
6つのホテルが描くアフタヌーンティー 「Candy Dream」TWICE アフタヌーンティーは、全国6つのホテルで順次提供されます。
JWマリオット・ホテル東京では、エグゼクティブペストリーシェフの野島茂氏が、TWICEの可愛らしさとポップな世界観をピンクを基調に表現。パステルピンクのビーツと林檎を用いたムースに、コンソメクラウドを合わせた一品が紹介されました。
Courtesy of Marriott International
ウェスティンホテル東京では、ペストリーシェフの金井智幸氏が、夏らしい軽やかさを意識。フルーツにピンク色のヨーグルトクリームを合わせることで、ウェスティンらしいすっきりとしたアフタヌーンティーに仕上げています。
Courtesy of Marriott International
ザ・リッツ・カールトン大阪では、エグゼクティブペストリーシェフのフレデリック・モロー氏が、パステルカラーをベースにしたブッフェスタイルを提案。ピスタチオカスタードやピスタチオカップケーキなど、華やかさとホテルらしいクラフトが共存します。
Courtesy of Marriott International
W大阪では、エグゼクティブペストリーシェフの正野由博氏が、味、色、香りでTWICEの世界観を表現。Candy Bongから着想したロリポップマシュマロは、思わず写真に収めたくなる象徴的な一品です。
Courtesy of Marriott International
シェラトングランドホテル広島では、エグゼクティブペストリーシェフの中川新氏が、視覚と味覚の二段階で楽しむ構成を意識。TWICEのカラーを反映したキャンディーポップ風のマカロンには、広島県産レモンが用いられています。
Courtesy of Marriott International
ザ・リッツ・カールトン福岡では、エグゼクティブペストリーシェフのリチャード・ロン氏が、スイーツとセイボリーの双方にパステルピンクを取り入れ、福岡の地元食材を組み合わせています。マカロンをベースにしたタルトは、TWICEの革新性やクリエイティブなスピリットを表現する一品として紹介されました。
Courtesy of Marriott International
同じ「Candy Dream」というテーマでありながら、それぞれのホテルが持つブランドの個性や地域性が反映されている点に、この企画の面白さがあります。ひとつの世界観が、ホテルごとに異なる味と空間へ展開されていくのです。
W大阪のコンセプトルーム W大阪では、「Candy Dream」の世界観を体現したTWICEコンセプトルームも登場します。ピンクを基調としたレイヤードデザインの客室には、大きなリボンやTWICEのキャラクター「LOVELYS」があしらわれ、まるでTWICEと過ごす“お泊まり会”のような空間が構成されています。
Courtesy of Marriott International
宿泊者には、ルームスリッパ、アイマスク、ヘアシュシュ、巾着袋を含む限定ウェルカムキットを用意。ルームキーもTWICEルーム仕様の特別デザインとなり、記念として持ち帰ることができます。
滞在そのものをファン体験へと変えるこの仕組みは、ホテルという空間の使い方を拡張するものでもあります。
会員施策を超えた“体験価値”へ Marriott Bonvoyは、世界145の国と地域で展開するマリオット・インターナショナルのロイヤルティプログラムです。発表会では、日本がマリオットのグローバル戦略において重要な市場のひとつであり、現在国内30都道府県で23ブランド・121軒のホテルを展開していることも紹介されました。
また、Marriott Bonvoyは近年、単なるポイントプログラムから、コンサート、グルメ、スポーツなどを通じた“体験価値を提供するプラットフォーム”へと進化しています。過去にはENHYPENとのコラボレーションアフタヌーンティー、F1日本GPに関連した特別トークイベントやミート＆グリートなども実施されています。
今回のTWICEとのコラボレーションも、その流れの中にあります。会員獲得のための施策であることは確かですが、それ以上に、ホテルを通じて音楽や食、ファンダムの熱量をどのように体験化するかという試みとして見ることができます。
ラグジュアリーの軽やかな更新 「Candy Dream」が示しているのは、ラグジュアリーの新しいかたちかもしれません。格式あるホテルブランドの空間に、TWICEのポップで幻想的な世界観が重なる。アフタヌーンティーという“ヌン活”のフォーマットに、K-POPのストーリーテリングとファン体験が組み込まれる。そこにあるのは、重厚なラグジュアリーではなく、共有され、撮影され、記憶される軽やかなラグジュアリーです。
Marriott Bonvoyが展開する「Candy Dream」は、ホテルが単なる滞在の場ではなく、カルチャーと感情が交差する舞台になり得ることを示しています。
【INFORMATION】
■「Candy Dream」TWICE アフタヌーンティー
・JWマリオット・ホテル東京
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
場所：JWラウンジ
価格：10,000円（税込・サービス料込）
・ウェスティンホテル東京
期間：2026年7月18日（土）〜8月30日（日）※土日祝限定
場所：ザ・ラウンジ
価格：8,400円／スペシャルカクテル付 8,900円（税込・サービス料込）
・ザ・リッツ・カールトン大阪
期間：2026年6月25日（木）〜8月31日（月）
場所：スプレンディード
価格：平日 大人7,000円、子ども3,500円／土日祝 大人7,500円、子ども3,750円（税込・サービス料込）
・W大阪
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
場所：MIXup
価格：7,000円（税込・サービス料込）
・シェラトングランドホテル広島
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
場所：＆More by Sheraton
価格：6,800円（税込・サービス料込）
・ザ・リッツ・カールトン福岡
期間：2026年6月15日（金）〜7月31日（金）
場所：DIVA
価格：8,800円（税込・サービス料込）
■TWICEコンセプトルーム
対象ホテル：W大阪
宿泊期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
予約期間：2026年4月24日（金）〜8月28日（金）
料金：1泊 90,200円〜（税込・サービス料込）
内容：TWICEコンセプトルーム宿泊、ウェルカムキット、「Candy Dream」アフタヌーンティー
本企画は、単なるキャラクターコラボレーションではありません。ホテル、音楽、食、滞在体験を横断しながら、Marriott Bonvoyが近年強化している“体験価値”の方向性を示す取り組みでもあります。
音楽がホテルを文化的ハブに変える 発表会では、今夏日本各地で開催される音楽イベントシリーズ「Music Fest by Marriott Bonvoy 2026」の詳細も発表されました。同シリーズは、音楽が人と人をつなぎ、特別な瞬間を生み出す力に着目したもの。アロフト大阪堂島、アロフト東京銀座、W大阪、コートヤード・バイ・マリオット 名古屋、フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港、シェラトングランドホテル広島の6ホテルで、ジャズやDJイベントなどジャンルの異なる音楽体験を展開します。
マリオット・インターナショナル アジア太平洋地区（中華圏を除く）チーフ・コマーシャル・オフィサー
ジョン・C・トゥーミー (John C. Toomey)
Courtesy of Marriott International
ここで見えてくるのは、ホテルを単なる宿泊施設ではなく、地域コミュニティとカルチャーをつなぐ“文化的ハブ”として捉える視点です。旅先で泊まる場所から、音楽や食を通じて記憶に残る時間を過ごす場所へ。Marriott Bonvoyの施策は、その転換を加速させているようにも見えます。
TWICEと“Candy Dream”という世界観 今回の「Candy Dream」は、TWICEの公式カラーと、象徴的なライトスティック「Candy Bong」から着想を得たコラボレーションです。柔らかなパステルカラーを基調に、キャンディをテーマにしたアフタヌーンティーや、ピンクを基調としたコンセプトルームを展開。光、色、甘さ、そしてファンの感情をつなぐように、TWICEの世界観がホテル空間と味覚へと翻訳されています。
左から、野島茂シェフ（JWマリオット・ホテル東京）、金井智幸シェフ（ウェスティンホテル東京）、フレデリック・モローシェフ（ザ・リッツ・カールトン 大阪）、ジョン・C・トゥーミー、正野由博シェフ（W大阪）、中川新シェフ（シェラトングランドホテル広島）、リチャード・ロンシェフ（ザ・リッツ・カールトン福岡）
Courtesy of Marriott International
TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という意味になぞらえ、アフタヌーンティーでは「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験として構成されています。視覚的な華やかさと味覚の楽しさを重ねるこの設計は、日本で定着した“ヌン活”の文脈とも自然に響き合います。
6つのホテルが描くアフタヌーンティー 「Candy Dream」TWICE アフタヌーンティーは、全国6つのホテルで順次提供されます。
JWマリオット・ホテル東京では、エグゼクティブペストリーシェフの野島茂氏が、TWICEの可愛らしさとポップな世界観をピンクを基調に表現。パステルピンクのビーツと林檎を用いたムースに、コンソメクラウドを合わせた一品が紹介されました。
Courtesy of Marriott International
ウェスティンホテル東京では、ペストリーシェフの金井智幸氏が、夏らしい軽やかさを意識。フルーツにピンク色のヨーグルトクリームを合わせることで、ウェスティンらしいすっきりとしたアフタヌーンティーに仕上げています。
Courtesy of Marriott International
ザ・リッツ・カールトン大阪では、エグゼクティブペストリーシェフのフレデリック・モロー氏が、パステルカラーをベースにしたブッフェスタイルを提案。ピスタチオカスタードやピスタチオカップケーキなど、華やかさとホテルらしいクラフトが共存します。
Courtesy of Marriott International
W大阪では、エグゼクティブペストリーシェフの正野由博氏が、味、色、香りでTWICEの世界観を表現。Candy Bongから着想したロリポップマシュマロは、思わず写真に収めたくなる象徴的な一品です。
Courtesy of Marriott International
シェラトングランドホテル広島では、エグゼクティブペストリーシェフの中川新氏が、視覚と味覚の二段階で楽しむ構成を意識。TWICEのカラーを反映したキャンディーポップ風のマカロンには、広島県産レモンが用いられています。
Courtesy of Marriott International
ザ・リッツ・カールトン福岡では、エグゼクティブペストリーシェフのリチャード・ロン氏が、スイーツとセイボリーの双方にパステルピンクを取り入れ、福岡の地元食材を組み合わせています。マカロンをベースにしたタルトは、TWICEの革新性やクリエイティブなスピリットを表現する一品として紹介されました。
Courtesy of Marriott International
同じ「Candy Dream」というテーマでありながら、それぞれのホテルが持つブランドの個性や地域性が反映されている点に、この企画の面白さがあります。ひとつの世界観が、ホテルごとに異なる味と空間へ展開されていくのです。
W大阪のコンセプトルーム W大阪では、「Candy Dream」の世界観を体現したTWICEコンセプトルームも登場します。ピンクを基調としたレイヤードデザインの客室には、大きなリボンやTWICEのキャラクター「LOVELYS」があしらわれ、まるでTWICEと過ごす“お泊まり会”のような空間が構成されています。
Courtesy of Marriott International
宿泊者には、ルームスリッパ、アイマスク、ヘアシュシュ、巾着袋を含む限定ウェルカムキットを用意。ルームキーもTWICEルーム仕様の特別デザインとなり、記念として持ち帰ることができます。
滞在そのものをファン体験へと変えるこの仕組みは、ホテルという空間の使い方を拡張するものでもあります。
会員施策を超えた“体験価値”へ Marriott Bonvoyは、世界145の国と地域で展開するマリオット・インターナショナルのロイヤルティプログラムです。発表会では、日本がマリオットのグローバル戦略において重要な市場のひとつであり、現在国内30都道府県で23ブランド・121軒のホテルを展開していることも紹介されました。
また、Marriott Bonvoyは近年、単なるポイントプログラムから、コンサート、グルメ、スポーツなどを通じた“体験価値を提供するプラットフォーム”へと進化しています。過去にはENHYPENとのコラボレーションアフタヌーンティー、F1日本GPに関連した特別トークイベントやミート＆グリートなども実施されています。
今回のTWICEとのコラボレーションも、その流れの中にあります。会員獲得のための施策であることは確かですが、それ以上に、ホテルを通じて音楽や食、ファンダムの熱量をどのように体験化するかという試みとして見ることができます。
ラグジュアリーの軽やかな更新 「Candy Dream」が示しているのは、ラグジュアリーの新しいかたちかもしれません。格式あるホテルブランドの空間に、TWICEのポップで幻想的な世界観が重なる。アフタヌーンティーという“ヌン活”のフォーマットに、K-POPのストーリーテリングとファン体験が組み込まれる。そこにあるのは、重厚なラグジュアリーではなく、共有され、撮影され、記憶される軽やかなラグジュアリーです。
Marriott Bonvoyが展開する「Candy Dream」は、ホテルが単なる滞在の場ではなく、カルチャーと感情が交差する舞台になり得ることを示しています。
【INFORMATION】
■「Candy Dream」TWICE アフタヌーンティー
・JWマリオット・ホテル東京
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
場所：JWラウンジ
価格：10,000円（税込・サービス料込）
・ウェスティンホテル東京
期間：2026年7月18日（土）〜8月30日（日）※土日祝限定
場所：ザ・ラウンジ
価格：8,400円／スペシャルカクテル付 8,900円（税込・サービス料込）
・ザ・リッツ・カールトン大阪
期間：2026年6月25日（木）〜8月31日（月）
場所：スプレンディード
価格：平日 大人7,000円、子ども3,500円／土日祝 大人7,500円、子ども3,750円（税込・サービス料込）
・W大阪
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
場所：MIXup
価格：7,000円（税込・サービス料込）
・シェラトングランドホテル広島
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
場所：＆More by Sheraton
価格：6,800円（税込・サービス料込）
・ザ・リッツ・カールトン福岡
期間：2026年6月15日（金）〜7月31日（金）
場所：DIVA
価格：8,800円（税込・サービス料込）
■TWICEコンセプトルーム
対象ホテル：W大阪
宿泊期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
予約期間：2026年4月24日（金）〜8月28日（金）
料金：1泊 90,200円〜（税込・サービス料込）
内容：TWICEコンセプトルーム宿泊、ウェルカムキット、「Candy Dream」アフタヌーンティー