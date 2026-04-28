「かっこえ！」バッテリィズ・エース、“中学の野球チームの先輩”元プロ野球の大物投手からの“特製”グローブ披露「素敵です」「エースさんすごっ」
お笑いコンビ・バッテリィズのエース（31）が26日、自身のXを更新。元広島東洋カープの黒田博樹氏（51）から贈られたという貴重なグローブを披露した。
【写真】「エースさんすごっ」黒田氏から贈られた“真っ赤”なグローブを披露したエース
エースは「元広島カープの黒田博樹さんが僕の中学の野球チームの大先輩であり、黒田さんが現役時代に使っていたグローブを再現した物をプレゼントしてくれました!!かっこえ！」と喜びを報告。投稿では、鮮やかな赤色のグローブの写真が複数カットで公開され、刺しゅうで黒田氏の名前や背番号「15」が刻まれた仕様となっている。
さらに「住之江の黒田スポーツの前に集合して練習行ってたなぁ」と当時を振り返り、さらに「イチローモデルのグローブを昔家の下で盗まれた」と苦いエピソードも明かしつつ、「絶対に大事にするんや!!」と力強くつづった。
この投稿にファンからは「かっこえーなぁ 黒田さん監督やってくれんかな」「めちゃくちゃかっこいいですね 宝物にしてくださいね」「地元感たっぷりで最高のエピソード」「すごーい 黒田さんとエースが繋がっていたんだ!!!」「いろんなメーカーからお誘いを受けたけど、SSK一筋を貫いた男気。真っ赤なグローブ素敵です」「エースさんすごっ」などの声が寄せられている。
【写真】「エースさんすごっ」黒田氏から贈られた“真っ赤”なグローブを披露したエース
エースは「元広島カープの黒田博樹さんが僕の中学の野球チームの大先輩であり、黒田さんが現役時代に使っていたグローブを再現した物をプレゼントしてくれました!!かっこえ！」と喜びを報告。投稿では、鮮やかな赤色のグローブの写真が複数カットで公開され、刺しゅうで黒田氏の名前や背番号「15」が刻まれた仕様となっている。
この投稿にファンからは「かっこえーなぁ 黒田さん監督やってくれんかな」「めちゃくちゃかっこいいですね 宝物にしてくださいね」「地元感たっぷりで最高のエピソード」「すごーい 黒田さんとエースが繋がっていたんだ!!!」「いろんなメーカーからお誘いを受けたけど、SSK一筋を貫いた男気。真っ赤なグローブ素敵です」「エースさんすごっ」などの声が寄せられている。