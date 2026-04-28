２８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が当面休養すると発表したことを速報した。

この日、所属事務所の公式サイトで「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と報告された。

この件についてコメンテーターで出演のお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右はＭＣの石井亮次アナウンサーに「岡田さんは同世代ですか？」と自身の５７歳という年齢に絡めて聞かれると「そうです。だから年齢的にね…。日村くんは漫画から飛び出したようなキャラクターでビジュアルもこんな感じやん。でも、年齢見たら５３やし。自分のリズムでやってたけど、年齢とともにみたいな部分で疲れがたまって今回、そういう形を取ったと思うんで、ゆっくり休んで。また、みんな大好きな大人気のバナナマンやから、元気な感じで帰ってきてほしい」とエール。

その上で「奥様も忙しいから、そのあたりのケアも大変やと思うけど、夫婦ともども頑張ってほしい」と日村の妻でフリーの神田愛花アナウンサーについても語っていた。