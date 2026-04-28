Snow Man佐久間大介、番組共演中のバナナマン・日村勇紀にエール「いっぱい休んでください！！！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が28日、自身の公式Xを更新。所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表したバナナマン・日村勇紀にエールを送った。
【写真】先月には…ビールを持ち笑顔をみせていたバナナマン
2人は日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）でともにMCを担当。佐久間は「日村さん！！！いっぱい休んでください！！！」と気遣い「そして、戻ってきた時に一緒に番組でいっぱい楽しみましょう！！ (^^) 」とエール。
「それまで #サクサクヒムヒム は任せてください！！！佐久間が守護ります！！」と力強くメッセージを寄せた。
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。
これにはファンや番組視聴者からも「わたしたちがいっぱい盛り上げます」「何よりも身体が一番大事です」「本当にゆっくり休んでしっかり治してほしいね」「戻ってきたら2人のサクサクヒムヒムを楽しみます」と激励や心配の声が数多く寄せられている。
【写真】先月には…ビールを持ち笑顔をみせていたバナナマン
2人は日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）でともにMCを担当。佐久間は「日村さん！！！いっぱい休んでください！！！」と気遣い「そして、戻ってきた時に一緒に番組でいっぱい楽しみましょう！！ (^^) 」とエール。
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。
これにはファンや番組視聴者からも「わたしたちがいっぱい盛り上げます」「何よりも身体が一番大事です」「本当にゆっくり休んでしっかり治してほしいね」「戻ってきたら2人のサクサクヒムヒムを楽しみます」と激励や心配の声が数多く寄せられている。