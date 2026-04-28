関東学生陸上競技連盟は２８日、全日本大学駅伝（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の関東選考会（５月４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）に出場する２０校と各校の登録選手１３人を発表した。２５年１月１日から２６年４月２７日まで１万メートル公認記録の８人合計タイムの上位２０校が各校２選手ずつ４組の１万メートルのレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦出場権を獲得する。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

全日本大学駅伝関東選考会への申し込み対象の選手８人と登録選手１３人は異なっても構わない。登録選手１３人の中から、レース当日に８人が出走する。留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。２４年までは６月下旬に行われているが、暑熱対策のため、昨年は５月１８日に開催され、今年はさらに５月４日に早まった。

今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（１０位以内）、同１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大などが伊勢路行きの切符を争う。

申し込み記録トップの日大はケニア人留学生のシャドラック・キップケメイ（４年）を中心に２年連続４４回目の出場を目指す。

東洋大は昨年の選考会で次点の８位に終わり、１８年ぶりに本戦出場を逃した。主将の薄根大河（４年）、エースの松井海斗（３年）ら主力が順当に登録メンバーに入り、盤石の体制で２年ぶりの復活出場を期す。

東農大は、１万メートルで日本歴代７位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持つエースの前田和摩（４年）を軸に３年ぶりの出場を狙う。

箱根駅伝初出場を目指して、昨年４月に就任した徳本一善監督（４６）が率いる芝浦工大は、ぎりぎりの２０番目で選考会に参戦する。２１番目の日本薬科大とわずか４秒０４差で選考会の出場権を獲得。まだ、学生３大駅伝に出場したことがない新興校を率いる徳本監督は「選手は箱根駅伝や全日本大学駅伝の常連校との力の差を身を持って知ってほしい」と表情を引き締めて話した。

全日本大学駅伝関東選考会の出場校と申し込み記録は以下の通り。

＜１＞日大 ３時間４８分３１秒５２

＜２＞法大 ３時間５０分３２秒９５

＜３＞山梨学院大 ３時間５０分４６秒１７

＜４＞中央学院大 ３時間５１分１５秒３８

＜５＞城西大 ３時間５１分２８秒６２

＜６＞東洋大 ３時間５１分３６秒５６

＜７＞大東大 ３時間５１分４６秒８９

＜８＞東京国際大 ３時間５１分５５秒９１

＜９＞駿河台大 ３時間５２分 １秒９８

＜１０＞神奈川大 ３時間５２分１５秒８４

＜１１＞日体大 ３時間５２分２８秒５９

＜１２＞専大 ３時間５２分３７秒５５

＜１３＞国士舘大 ３時間５２分４１秒６８

＜１４＞東農大 ３時間５３分３２秒６０

＜１５＞明大 ３時間５３分５９秒００

＜１６＞東海大 ３時間５４分１４秒３３

＜１７＞立大 ３時間５４分２０秒７８

＜１８＞拓大 ３時間５４分５３秒２６

＜１９＞流通経大 ３時間５５分１０秒０７

＜２０＞芝浦工大 ３時間５５分１２秒７５

以下の大学は出場できない。

＜２１＞日本薬科大 ３時間５５分１６秒７９

＜２２＞麗沢大 ３時間５５分２８秒１９

＜２３＞武蔵野学院大３時間５５分３９秒６６

＜２４＞筑波大 ３時間５８分０５秒６９

＜２５＞慶大 ４時間０２分２３秒２０