海老名中央公園で「酒とうまいもんフェス」--お酒と全国の屋台グルメが集結
立ち飲みフェス実行委員会は5月1日〜3日、「酒とうまいもんフェス」を、海老名中央公園(神奈川県海老名市)で開催する。
酒とうまいもんフェス
会場には、お酒やドリンク、フードなど約30のブースが出店。お酒のブースでは、海老名発のパンから作ったクラフトビールやサワーなどを販売する。
Better life with upcycle(海老名)
フードブースでは、大阪のたこ焼き、博多の人気鶏皮といった食べ歩きに最適な屋台グルメから、子どもに人気の縁日やフルーツ飴などを提供する。
行列のできる大阪のたこ焼き店も出店(イメージ)
子どもに人気の金魚すくいや縁日、スイーツブースに加え、ステージでは大道芸などのパフォーマンスも楽しめる。
酒とうまいもんフェス
会場には、お酒やドリンク、フードなど約30のブースが出店。お酒のブースでは、海老名発のパンから作ったクラフトビールやサワーなどを販売する。
Better life with upcycle(海老名)
フードブースでは、大阪のたこ焼き、博多の人気鶏皮といった食べ歩きに最適な屋台グルメから、子どもに人気の縁日やフルーツ飴などを提供する。
行列のできる大阪のたこ焼き店も出店(イメージ)
子どもに人気の金魚すくいや縁日、スイーツブースに加え、ステージでは大道芸などのパフォーマンスも楽しめる。