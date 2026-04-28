控え室隣の貸し会議室に『説明会会場』の紙、そこに書いてあるメーカー名を調べたら…扱う商品にカズレーザーが本音「もちろん俺は大嫌い」「本当に駆逐されたらいい」

控え室隣の貸し会議室に『説明会会場』の紙、そこに書いてあるメーカー名を調べたら…扱う商品にカズレーザーが本音「もちろん俺は大嫌い」「本当に駆逐されたらいい」