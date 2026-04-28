“KOC準優勝”や団・本間キッド、ラジオで結婚発表 婚姻届証人＆お相手に言及「一般企業で働いてる30歳の女性」
【モデルプレス＝2026/04/28】お笑いトリオ・や団の本間キッド（43）が2026年4月27日、ラジオ番組「ザ・ギース尾関高文とOCHA NORMA広本瑠璃の年の差ラジオ」（RCC／毎週月曜23:00〜23:30）に出演。結婚を発表した。
【写真】結婚発表した「KOC2025」準優勝者、衝撃の白髪姿
本間は、同番組にて結婚を発表。婚姻届の証人は、同番組のスタッフである作家・せきしろ氏だと明かした。また、お相手については「一般企業で働いてる30歳の女性」「明るい！うるさいというか（笑）、よくしゃべる。ラップ対決みたいな感じでお互いにしゃべり合う」と語っていた。
28日には、自身のX（旧Twitter）でも結婚を報告。「RCC中国放送『ザ・ギース尾関高文とOCHA NORMA広本瑠璃の年の差ラジオ』にて第二の故郷・広島の皆様にはいち早くご報告させていただきました」とつづり「今後もや団共々よろしくお願いします。驀進します！」と結んでいる。
本間、ロングサイズ伊藤、中嶋享からなるトリオ・や団は、2022年より、「キングオブコント」（TBS）決勝に4大会連続進出。2025年には同大会のファーストステージを2位で通過し、準優勝となった。2020年には「第14回山-1グランプリ」優勝、同年「第14回SMAホープ大賞」優勝、2023年に「第11回 ゴッドタン『ネタギリッシュNIGHT』優勝、2025年には「ネタパレニューイヤーGP」にて優勝している。（modelpress編集部）
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◆や団・本間キッド、結婚発表
本間は、同番組にて結婚を発表。婚姻届の証人は、同番組のスタッフである作家・せきしろ氏だと明かした。また、お相手については「一般企業で働いてる30歳の女性」「明るい！うるさいというか（笑）、よくしゃべる。ラップ対決みたいな感じでお互いにしゃべり合う」と語っていた。
◆や団「キングオブコント」4年連続決勝進出で話題
本間、ロングサイズ伊藤、中嶋享からなるトリオ・や団は、2022年より、「キングオブコント」（TBS）決勝に4大会連続進出。2025年には同大会のファーストステージを2位で通過し、準優勝となった。2020年には「第14回山-1グランプリ」優勝、同年「第14回SMAホープ大賞」優勝、2023年に「第11回 ゴッドタン『ネタギリッシュNIGHT』優勝、2025年には「ネタパレニューイヤーGP」にて優勝している。（modelpress編集部）
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