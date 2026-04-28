Jリーグ・浦和レッズは28日、マチェイ スコルジャ監督と2人のコーチ陣との契約を解除したことを発表しました。

スコルジャ監督は2023年シーズンから浦和レッズの指揮官に就任。2023年にはルヴァンカップ準優勝、昨シーズンは天皇杯ベスト8に導きました。4年目で迎えた今シーズンはここまで直近7連敗と低迷。チームは双方合意の上、ラファウ ヤナスコーチ、林舞輝コーチとともに契約解除する運びとなりました。

なお、新たに田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが明治安田J1百年構想リーグの終了まで暫定的にトップチームの監督に就任することを発表しました。

スコルジャ監督はチームを通じて「まずはじめに、これまでともに戦ってくれた選手・スタッフ、そして常に支えてくださったファン・サポーターのみなさまに、心より感謝いたします。この困難な状況の中でも、私は最後までチームとともに戦い抜く覚悟で取り組んでまいりました。しかしながら、現状についてクラブと深く協議を重ねた結果、チームには変化が必要であると感じるに至りました。そして、何がチームにとって最善の選択であるかをともに考えた末、このような決断に至りました。ファン・サポーターのみなさまが創り出す埼玉スタジアムの雰囲気は、私にとって特別なものであり、常に大きな力と勇気を与えてくれました。ここで得た全ての経験は、私にとってかけがえのないものです。特に2022ACLファイナルで経験したことは、これからも私の心に深く刻まれ続けるでしょう。この素晴らしいクラブで過ごした約3年間は、私に素晴らしいものを与えてくれました。来シーズン、浦和レッズがチャンピオンになることを心から願っています。本当にありがとうございました」と感謝のコメントをしました。