添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着ショットを投稿した。

「チャンス大阪撮影会、ありがとうございました！ 本当に本当にありがとう！」などと感謝し、ワインレッドのビキニ水着ショットを公開。「#むちむち」とハッシュタグをつけて自称するボディーのバックショットはヒップなどの曲線美が際立った。

ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃ可愛い」「美ボディすぎる」「たまらない癒し系ボディ」「目のやり場に困っちゃうょ〜」「目線が胸にいっちゃう」などのコメントが寄せられている。

小山は茨城県出身。14年にデビュー。24年4月から1年間、ワーキングホリデーのため台湾に。グラビアモデルと添乗員の“二刀流”で「日本一脱げる添乗員」と自称。趣味は漫画、アニメ、映画鑑賞。特技はバスケットボール、剣道、書道、ピアノ。中高社会科教員免許、学芸員の資格を取得。バストは91センチのGカップで「癒しのヴィーナスバスト」と称されたこともある。身長158センチ。血液型A。