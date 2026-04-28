「ズボン脱がせてたら無言でおむつ持ってくるようになった、気が利きすぎるイッヌ🐶（何枚持ってくるかはイッヌ次第）」



【写真】息子くんのおむつを持ってきてくれる犬さん

こんなポストをされたのは、なつ（@natsu72__mm）さん。



投稿された動画には、2歳の息子さんのズボンを脱がせるタイミングを見計らったかのように、ワンちゃんが自らおむつを運んでくる様子が映っています。



まるで家族の一員として“役割”を理解しているかのような行動に、思わず驚かされてしまう光景です。



「天才すぎる…！」

「これは助かるし可愛いし最高ですね」

「ちゃんと理解してるのすごい！」

「こんな子いたら毎日幸せすぎる」



投稿には、感心する声が寄せられました。賢い犬さんのお名前はリリィちゃん。5歳の女の子です。甘えん坊のかまってちゃんで、普段は息子さんの後をひたすらついて回っているといいます。ポストした、なつさんにお話を伺いました。



ーーおむつを持ってくるリリィちゃん、なぜそんな行動を？



「もともとは冗談半分で『おむつ持ってきて〜！』と頼んで持ってきてもらっていたのですが、ある日から息子がズボンを脱ぐ＝おむつが必要と判断するようになり、ズボンを脱がせると持ってくるようになりました」



ーー初めておむつを持ってきてくれたときは？



「正直、『言わなくても持ってきてくれたの？気が利くー！ありがとう！』くらいにしか思ってなかったです。息子が生まれた時からすごく育児に参加してくれていて、その延長のような感じでした」



ーー「何枚持ってくるかはイッヌ次第」とのことですが、たくさん持ってきたことも？



「今まででいちばん多かったのは、オムツを袋ごと引きずって持ってきた時です。普段はカゴに数枚入れておくのですが、ストックがなくなると袋ごと持ってきます」



ーーおむつを持ってくるときのリリィちゃん、可愛い行動は？



「オムツを渡し終えると一目散におやつの保管場所まで走っていく時です」



ーーこうした“気が利く行動”は、普段の生活の中でもあるのでしょうか？



「ズボンを脱がせる時だけでなく、お風呂上がりにもオムツを持ってきます。お風呂に入っている間は脱衣場で待機していて、扉を開けると走って取りに行きます。あとは、ドアを閉めてくれたり、落ちたものを拾ってくれたりすることもあります」



ーー投稿に大きな反響がありました。



「我が家の当たり前の日常がこんなに沢山の方に褒めてもらえるとは思っていなくて驚いています。最近は当たり前になってしまっていて、ちゃんと褒めてあげられてなかったかも…と反省しました。それからはお気に入りのおやつをあげて、たくさんねぎらっています（笑）」



ーーリリィちゃんの魅力について教えてください！



「人間大好きで家族思いで愛情深いところです。朝や帰宅時にジャンプして喜んでくれる姿や、息子と仲良く過ごしている様子を見ると本当に幸せな気持ちになります。犬と子どもが一緒にいるのは大変な面もありますが、とても良いものですよ」



リリィちゃんの“気が利きすぎる”行動の裏には、日々の積み重ねと深い愛情がありました。家族の一員として自然に寄り添い、育児までサポートしてくれる姿は、多くの人の心を温かくしてくれます。



思わず頬が緩んでしまうようなリリィちゃんの行動。これからも家族を支える頼もしい存在として、たくさんの幸せを運んでくれそうですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）