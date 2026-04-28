BEVの不安を解消する新サービス「TEEMO」とマルチパスウェイの展望とは

トヨタはカーボンニュートラルの実現を目指し、「マルチパスウェイ」という戦略を推進しています。



これは、BEV（電気自動車）だけでなく、PHEV（プラグインハイブリッド車）、HEV（ハイブリッド車）、ICE（内燃機関車）、FCEV（燃料電池車）など、多様なエネルギー事情やユーザーの使い方に合わせて、メーカーが多様な選択肢を用意する取り組みです。



そんなマルチパスウェイの取り組みのひとつとして、国内市場においてはBEVの訴求と、インフラの不安を解消する動きがあります。具体的にはどのような展開なのでしょうか。

直近では、トヨタの主力BEVである「bZ4X」に加えて、アウトドアライフを想起させる「bZ4Xツーリング」を2026年2月に投入しました。

【画像】これがトヨタの「新型SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

MS統括部のbZ4Xツーリング開発責任者である井戸氏は、bZ4Xツーリングのコンセプトについて次のように語ります。

「『荷物がたくさん積める』『パワフルで速い』という一言で伝わる分かりやすさを最優先しました。

スポーティなbZ4Xに対し、ツーリングは荷物を積んで長距離を移動する『グランドツアラー』として、足回りやステアリングもおおらかな乗り味になるよう専用セッティングを施しています」

bZ4Xツーリングでは、リヤオーバーハングを140mm延長することで、bZ4X比でプラス177リットルとなる619リットルの広大な荷室容量を実現されています。

さらにeAxleを含むパワートレインの刷新により、システム最高出力は280kW（380ps）に達し、一充電航続距離（WLTCモード）はFWD車で最大734kmを誇ります。

トヨタ新型BEV「bZ4Xツーリング」

このような魅力的なBEVが登場する一方で、国内のBEV普及を阻む最大の要因として「充電インフラへの不信感」が根強く残っています。

どれほど車両の性能が向上しても、出先での充電環境が不透明であれば、多くのユーザーにとってBEVは現実的な選択肢にはなり得ません。

そこでトヨタが、このインフラ面の課題を打破すべく本格始動させたのが、EV充電サービス「TEEMO（ティーモ）」です。

「TOYOTA E-Energy for Mobility」を語源とするこの新サービスは、最大150kW級の高出力充電器を軸とした充電ネットワークを構築するものです。

このサービスは、2026年度末までに全国約650の販売店へ設置する見込みです。既存のe-Mobility Power（eMP）網と連携することで、日本全国をカバーするインフラの整備を急いでいます。

トヨタの急速充電サービス「TEEMO」とは？

また、地方でガソリンスタンドが減少している現状に対し、自宅充電と販売店の急速充電を組み合わせることで、エネルギー補給の利便性を高める狙いもあります。

TEEMOの会員プランは、月額基本料金0円というハードルの低さが魅力です。利用料金は出力に応じた従量制で、TEEMO会員なら急速充電（150kW以上）が80円／分、50kW以下なら40円／分から利用可能。

TEEMOはアプリから60分間の「取り置き予約」ができるほか、QRコードを読み取るだけでスムーズに利用開始できるため物理カードも不要。

充電待ちや支払いの手間を最小限に抑え、BEVを日常の道具へと昇華させる構えです。

販売店での取り組みと現場から寄せられる期待の声

充電網というハード面の整備と並行し、トヨタはユーザーのBEVに対する先入観を払拭する試みも実施しています。

「まだ先のクルマ」「自分には関係ない」といったイメージのあるBEVを、より身近に感じてもらうのが狙いがあります。

トヨタは全国の店舗に電動車に関する高度な知見を備えた「マルチパスウェイスペシャリスト」を配備しました。

任命されたスタッフに向けて試乗会やロールプレイングを重ね、現場の理解度向上を図っています。

この専門職の配置により、販売現場では単なるスペック紹介に留まらない、BEVのある生活を具体化する提案が行われるようになりました。

トヨタの急速充電サービス「TEEMO」

実際の販売現場では、このような取り組みによりBEVに対するユーザーの眼差しに確かな変化が現れているようです。トヨタの販売店スタッフは、次のように現場の状況を語ります。

「かつては『自分には縁のないクルマ』と敬遠されていたお客様も、スペシャリストの解説を交えて試乗していただくことで、BEV特有のリニアな加速や圧倒的な静粛性に触れ、これまでの概念を覆されるケースが多数あります」

特に初めてBEVを体験するユーザーからは「ガソリン車から乗り換えても違和感がない」といった驚きの声が多く、実車体験が心理的な障壁を崩す決定的な役割を果たしているといいます。

BEVの不安を取り除くトヨタの取り組みに期待！

加えて、補助金制度の活用やランニングコストの抑制といった経済的な合理性も、強力な説得力を発揮しています。前出のスタッフは、具体的なメリットについてこう続けます。

「オイル交換などのメンテナンスコストが不要になる点や、手厚い補助金を組み合わせることで、同クラスのガソリン車やハイブリッド車と比較しても、実質的な支払額を抑えつつワンランク上の車格を手に入れられる『バリューの高さ』が評価されています」

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実際に、「カローラクロス」などの人気車種を検討していた層が、詳細な見積もりと試乗を経てBEVを選択する流れもあるとのことです。

インフラ、プロダクト、そして人の三要素を融合させた今回の取り組みによって、BEVが「未知への挑戦」から「納得のいく合理的な選択」へと変わっていくのか、今後の動向に注目が集まります。