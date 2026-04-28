名古屋市が市役所の屋上で「養蜂」を始めた。

ミツバチには、花粉を運び、野菜や果物を実らせる役割があり、養蜂を通して生物多様性や生きもののつながりを知ってもらう狙いだ。（渡辺歩希）

名城公園の桜の蜜運ぶ

市役所西庁舎（中区）の屋上で今月１６日、３月下旬に設置された養蜂箱が開けられると、約１万匹のミツバチが青空へと向けて一斉に飛び出した。担当者がスプーンで巣をなぞると、こはく色に輝く蜜が滴り落ちた。ミツバチは市役所近くの名城公園（北区）の桜の蜜を運んでいるという。

市は市街地の拡大で、生きもののすみかが縮小していることを受け、２０２３年１０月、全国に先駆けて生物多様性の回復を目指す「ネイチャーポジティブ」を宣言した。自然の保全・再生や生物多様性に配慮された市民生活などの実現に取り組んでいる。

養蜂もその取り組みの一環で、ミツバチが花粉を運び、多くの植物の生育を助ける役割に着目。市養蜂組合（組合長＝水野晶夫・名古屋学院大教授）と協定を結び、３月から養蜂を手がけている。

市は今後、市民向けに養蜂体験イベントの実施や市庁舎で採れたハチミツを「金シャチハニー」として販売し、生物多様性の理解を市民に広げたい考えだ。

広沢一郎市長は「生きものを守ることだけではなく、ミツバチが花粉を運んだり、植物が受粉して花を咲かせたりという生きもの同士のつながりも守っていくことが大切だ」と話し、水野組合長は「都市部の豊かな自然でできたハチミツの味を感じながら、養蜂を通じた街づくりの可能性を探っていきたい」と意気込んでいた。

生産回復に「都市養蜂」が一役

国内の養蜂を巡っては、安価な外国産の輸入に伴って一時は生産量が減ったが、近年は回復基調にある。

農林水産省などによると、国内の養蜂農家やハチミツ生産量は１９８０年前後から減少傾向に。ただ、２０１２年に養蜂振興法が改正され、ミツバチ飼育の届け出が義務化され、飼育戸数は１３年の８３１２戸から、２５年には１万２１５０戸まで増えた。生産量は２４年には約２６００トンに上った。

回復に一役買ったのは、名古屋市役所屋上のような「都市養蜂」だ。東京や大阪、札幌や福岡などの都市部で広がりつつある。

市によると、都市には蜜を生み出す花や木がある公園などがあり、農薬の影響も少なく養蜂に適した環境が保たれている。名古屋市内では２０１０年頃から、ビル屋上で養蜂を行う団体が増えているという。