ドジャースの山本由伸投手（２７）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのマーリーンズ戦に先発し、５回を１本塁打を含む５安打４失点、４三振４四球で勝敗は付かなかった。打者２４人に８７球、最速９６・８キロ（約１５５・８キロ）をマーク。防御率２・８７。チームは９回にサヨナラ勝ちして、山本の３敗目は消えた。試合後の一問一答は以下の通り。

――チームはサヨナラ勝ちした

「今日は本当にチームメートのおかげで試合に勝てたので、はい、ほんとに感謝します」

――追い込んでから仕留めるのが難しかったか

「細かいコントロールだったり、いいところ、いいコントロール、感覚がいいのを得られたところもありましたし。その分、ちょっと外れてボールになったり、フォアボール出しましたし、コントロールに関しては、いいところも悪いところもどちらも出たかなと思いました」

――セットの時にコントロールに苦労したか

「逆に、セットに入ってから左の外に、今シーズン出てなかった感覚が出たとこもありましたし、結果的にはフォアボールを多く出してしまったので良くなかったですけど、どちらも、今日得た、新しく出たいい感覚も出ましたし、その、フォアボールの数だったりは、ちょっと良くなかったです」

――新しく出た感覚というのは

「新しくというか、今シーズンの中で、セット入ってからもうちょっとっていうのを、先週もその前とかもよく言ってたんですけど、それが大分こう、良くなってきたところもありましたし、その分ちょっと、ちょっとのずれでボールなんで、カウント悪くなったとこもありましたし、という意味で。はい、どちらもありました」

――今シーズン初めて６回を投げきれなかった

「そうですね。そこは今日は早めに降りましたけど。長く投げるっていうのはもちろん大事ですし。とはいえ、そこに対してすごく悔しさがあるというわけでもなく。他にも反省するとこたくさんあったんで。はい、そういう感じです」

――ボールが当たった右足は大丈夫か

「そうですね。最初、多分グローブに当たったので、あまり衝撃がなかったので。はい、そこは全く大丈夫です」

――試合後に足の治療は

「いや、大丈夫です」

――ホームランは追い込んでからだった

「スプリットが左バッターでいう内側にちょっと入ってしまうのが今日は何度かあったので。はい、そこは。最後にあれが出たのはすごく反省点です」