飯島直子「大根三昧」手料理豪華3品に絶賛の声「アイディアすごい」「贅沢使い」
【モデルプレス＝2026/04/28】女優の飯島直子が4月27日、自身のInstagramを更新。大根で作った手料理を披露した。
【写真】58歳女優「贅沢使い」大根料理3品
飯島は「そんなきのうは宅配物をまちながら大根で三品」「大根一本買っていた事をすっかり忘れていました」とつづり、大根料理を投稿。大根と車麩の煮物、大根とホタテサラダ、大根酢漬の3品のショットを公開し「大根三昧」と記している。
また切られた大量の大根と包丁のショットなど調理過程の写真も披露している。
この投稿にファンからは「大根だけでこんなに豪華な手料理なのすごい」「どれも美味しそう」「お料理上手で憧れる」「食事のバランスが素晴らしい」「アイディアすごい」「贅沢使い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳女優「贅沢使い」大根料理3品
◆飯島直子、大根料理3品披露
飯島は「そんなきのうは宅配物をまちながら大根で三品」「大根一本買っていた事をすっかり忘れていました」とつづり、大根料理を投稿。大根と車麩の煮物、大根とホタテサラダ、大根酢漬の3品のショットを公開し「大根三昧」と記している。
また切られた大量の大根と包丁のショットなど調理過程の写真も披露している。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿にファンからは「大根だけでこんなに豪華な手料理なのすごい」「どれも美味しそう」「お料理上手で憧れる」「食事のバランスが素晴らしい」「アイディアすごい」「贅沢使い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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