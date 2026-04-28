これからの予定【経済指標】
【香港】
貿易収支（3月）17:30
予想 -600.0億香港ドル 前回 -642.0億香港ドル
【インド】
鉱工業生産指数（3月）19:30
予想 3.0% 前回 5.2%（前年比)
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（4月）21:00
予想 6.25% 前回 6.25%
【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（4月）21:00
予想 0.95% 前回 0.44%（前月比)
【米国】
住宅価格指数（2月）22:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想 1.15% 前回 1.18%（前年比)
リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 0.0
コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想 89.2 前回 91.8
※予定は変更されることがあります。
貿易収支（3月）17:30
予想 -600.0億香港ドル 前回 -642.0億香港ドル
【インド】
鉱工業生産指数（3月）19:30
予想 3.0% 前回 5.2%（前年比)
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（4月）21:00
予想 6.25% 前回 6.25%
【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（4月）21:00
予想 0.95% 前回 0.44%（前月比)
【米国】
住宅価格指数（2月）22:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想 1.15% 前回 1.18%（前年比)
リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 0.0
コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想 89.2 前回 91.8
※予定は変更されることがあります。