【香港】
貿易収支（3月）17:30
予想　-600.0億香港ドル　前回　-642.0億香港ドル

【インド】
鉱工業生産指数（3月）19:30
予想　3.0%　前回　5.2%（前年比)

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（4月）21:00
予想　6.25%　前回　6.25%

【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（4月）21:00
予想　0.95%　前回　0.44%（前月比)

【米国】
住宅価格指数（2月）22:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想　1.15%　前回　1.18%（前年比)

リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想　N/A　前回　0.0

コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想　89.2　前回　91.8

※予定は変更されることがあります。