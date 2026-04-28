【香港】

貿易収支（3月）17:30

予想 -600.0億香港ドル 前回 -642.0億香港ドル



【インド】

鉱工業生産指数（3月）19:30

予想 3.0% 前回 5.2%（前年比)



【ハンガリー】

ハンガリー中銀政策金利（4月）21:00

予想 6.25% 前回 6.25%



【ブラジル】

拡大消費者物価指数(IPCA)（4月）21:00

予想 0.95% 前回 0.44%（前月比)



【米国】

住宅価格指数（2月）22:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00

予想 1.15% 前回 1.18%（前年比)



リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00

予想 N/A 前回 0.0



コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00

予想 89.2 前回 91.8



※予定は変更されることがあります。

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