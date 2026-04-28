日銀会合を受けた円買いに、豪ドル円・NZドル円に売り＝オセアニア為替概況



日銀金融政策決定会合後に円買いが強まったことを受けて、豪ドル円やNZドル円なども売りが出た。日銀会合は市場予想通りの据え置きとなったが、投票結果が1月、3月の8対1ではなく6対3となった。従来の高田委員に加え、田村委員も加わる7対2を想定したが、中立派として知られる中川委員の利上げ投票がサプライズとなった。

また展望レポートで26年度物価見通しが前回の+1.9％から+2.8％まで大きく引き上げられたことも円買いを誘った。金融機関などの見通しは+2.6％の引き上げをみていた。



豪ドル円は日銀発表までドル円の堅調さもあってしっかりとした推移となり、午前中に114.72円を付けていたが、少し下げて114.50円前後で発表となり、114.30円割れまで急落。その後114.16円を付けた。

NZドル円は午前中に94.30円まで上昇。少し下げて94.00円台で発表を迎え、93.77円を付けた。



対ドルではやや上値が重くなったが、基本的には落ち着いた動き。豪ドルは朝の0.7190ドル前後から0.7171ドルまで下げた。NZドルは0.5910ドル台から0.5889ドルを付けている。



今週の主な予定

豪州

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 予想 4.8% 前回 3.7% （前年比）

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 前回 0.0% （前月比）

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 予想 3.3% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 前回 0.2% （トリム平均・前月比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 予想 1.4% 前回 0.6% （前期比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 予想 0.9% 前回 0.9% （刈り込み平均・前期比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 予想 3.5% 前回 3.4% （刈り込み平均・前年比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 0.9% （加重平均・前期比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 3.2% （加重平均・前年比）

04/30 10:30 輸入物価指数 （2026年 第1四半期） 予想 0.7% 前回 0.9% （輸入物価指数）

05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 前回 0.8% （前期比）

05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 前回 3.5% （前年比）



NZ

04/30 10:00 ANZ企業信頼感 （4月） 前回 32.5 （ANZ企業信頼感）

05/01 07:45 住宅建設許可 （3月） 前回 2.7% （前月比）

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