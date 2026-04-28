テクニカルポイント ポンドドル、上昇一服、一目均衡表の雲上限挟んだ揉み合いに
テクニカルポイント ポンドドル、上昇一服、一目均衡表の雲上限挟んだ揉み合いに
1.3679 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.3656 エンベロープ1%上限（10日間）
1.3544 一目均衡表・雲（上限）
1.3524 一目均衡表・転換線
1.3521 現値
1.3520 10日移動平均
1.3467 100日移動平均
1.3431 21日移動平均
1.3415 200日移動平均
1.3388 一目均衡表・雲（下限）
1.3385 エンベロープ1%下限（10日間）
1.3379 一目均衡表・基準線
1.3184 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ポンドドルは４月初頭から上昇トレンドを形成した。しかし、半ば以降は一目均衡表の雲を挟んだ水準で揉み合っており、上昇の勢いはストップしている。ＲＳＩ（１４日）は５６．８とやや買いバイアスを残している状況。下値サポートは２００日線と、一目均衡表の雲下限がポイント。上値は１．３６００の心理的水準がレジスタンスとなっている。
1.3679 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.3656 エンベロープ1%上限（10日間）
1.3544 一目均衡表・雲（上限）
1.3524 一目均衡表・転換線
1.3521 現値
1.3520 10日移動平均
1.3467 100日移動平均
1.3431 21日移動平均
1.3415 200日移動平均
1.3388 一目均衡表・雲（下限）
1.3385 エンベロープ1%下限（10日間）
1.3379 一目均衡表・基準線
1.3184 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ポンドドルは４月初頭から上昇トレンドを形成した。しかし、半ば以降は一目均衡表の雲を挟んだ水準で揉み合っており、上昇の勢いはストップしている。ＲＳＩ（１４日）は５６．８とやや買いバイアスを残している状況。下値サポートは２００日線と、一目均衡表の雲下限がポイント。上値は１．３６００の心理的水準がレジスタンスとなっている。