テクニカルポイント ポンドドル、上昇一服、一目均衡表の雲上限挟んだ揉み合いに テクニカルポイント ポンドドル、上昇一服、一目均衡表の雲上限挟んだ揉み合いに

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テクニカルポイント ポンドドル、上昇一服、一目均衡表の雲上限挟んだ揉み合いに



1.3679 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3656 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3544 一目均衡表・雲（上限）

1.3524 一目均衡表・転換線

1.3521 現値

1.3520 10日移動平均

1.3467 100日移動平均

1.3431 21日移動平均

1.3415 200日移動平均

1.3388 一目均衡表・雲（下限）

1.3385 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3379 一目均衡表・基準線

1.3184 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ポンドドルは４月初頭から上昇トレンドを形成した。しかし、半ば以降は一目均衡表の雲を挟んだ水準で揉み合っており、上昇の勢いはストップしている。ＲＳＩ（１４日）は５６．８とやや買いバイアスを残している状況。下値サポートは２００日線と、一目均衡表の雲下限がポイント。上値は１．３６００の心理的水準がレジスタンスとなっている。

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