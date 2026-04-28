テクニカルポイント　ポンドドル、上昇一服、一目均衡表の雲上限挟んだ揉み合いに

1.3679　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3656　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3544　一目均衡表・雲（上限）
1.3524　一目均衡表・転換線
1.3521　現値
1.3520　10日移動平均
1.3467　100日移動平均
1.3431　21日移動平均
1.3415　200日移動平均
1.3388　一目均衡表・雲（下限）
1.3385　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3379　一目均衡表・基準線
1.3184　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ポンドドルは４月初頭から上昇トレンドを形成した。しかし、半ば以降は一目均衡表の雲を挟んだ水準で揉み合っており、上昇の勢いはストップしている。ＲＳＩ（１４日）は５６．８とやや買いバイアスを残している状況。下値サポートは２００日線と、一目均衡表の雲下限がポイント。上値は１．３６００の心理的水準がレジスタンスとなっている。