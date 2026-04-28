ドル円１５９．２０近辺に下げ渋り、植田日銀総裁会見を目前に控えて＝ロンドン為替



ドル円は159.20近辺と、158.96レベルの安値から下げ渋っている。日本時間午後3時30分から始まる植田日銀総裁会見を控えて、円買い一服となっている。また、ドル買い圧力も加わっている。ユーロドルは1.1702レベル、ポンドドルは1.3511レベルにそれぞれ本日の安値を広げてきている。米10年債利回りは４．３５％付近へと上昇している。NY原油先物が98ドル台乗せまで買われており、有事リスクが意識された面もあるようだ。



USD/JPY 159.24 EUR/USD 1.1702

外部サイト