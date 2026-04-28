タレントのMEGUMI（44）がMCを務める27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。生活する上で幸せを感じる瞬間を明かす場面があった。

この日はMEGUMIが以前から会いたかったというお笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶがゲスト。久保田から「何が楽しいですか、一番」と質問されたMEGUMIは「朝ごはんを作っている時とか、めちゃ幸せです。おにぎりに大葉とか巻いて、海苔巻いている時とか“はぁ〜”っていう」と明かした。

「やってみてください。朝ごはん作るの、めちゃくちゃハッピーですよ」と話した。

その上で、「でも幸せいらないでしょ？いらないんでしょ、だって。世の中に中指立てている芸風でそういう仕事で、みたいな」と質問。久保田は「いや、身を削ってるんですよ、俺」とぶっちゃけ。「ストレスが溜まらないように、身を削りながらお話をして、笑ってくれたとか、よし良かったなって帰ろうってなる。お風呂の入浴剤、2個入れる時あるんですよ。あの時に、“あ、俺ほんま頑張ったな”って自分で思えて幸せですね」とした。