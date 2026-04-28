２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円２０銭前後と前日午後５時時点に比べ３銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８６円３３銭前後と同６５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



日銀は２８日まで開いた金融政策決定会合で、大方の市場の予想通り、政策の現状維持を決定した。ただし、議決に際し賛成したのは９人中６人で、中川順子審議委員と高田創審議委員、田村直樹審議委員の３人が反対した。経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では、２６年度の生鮮食品を除く消費者物価指数に関する政策委員見通しの中央値が１月時点のプラス１．９％から今回、プラス２．８％に引き上げられ、展望リポートについては「タカ派的」と受け止められた。次回の６月または７月の金融政策決定会合での利上げの可能性が意識され、円の買い戻しが入った。ドル円は一時１ドル＝１５８円９０銭台まで軟化した。もっとも、円を買い上がる姿勢は限られ、日銀の植田和男総裁による記者会見での発言内容を見極めたいとの姿勢が次第に強まった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７０６ドル前後と同０．００３６ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS