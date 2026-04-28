東光高岳<6617.T>が後場終盤に買われ、ストップ高の水準でカイ気配のまま張り付いている。同社は２８日午後３時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示。今期の売上高は前期比２．６％増の１１５０億円、最終利益は同５１．５％増の１００億円を見込む。前期の業績は計画に対して上振れして着地。また前期の期末配当をこれまでの予想から２５円増額したうえで、今期の年間配当予想は前期比１４円増配の１３４円とした。更に、取得総数１３０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の８．１％）、取得総額５０億円を上限とする自社株買いの実施も公表しており、これらを評価した買いが集まった。



足もとの業績進捗や受注環境を踏まえ、中期経営計画に関しては２７年度の営業利益目標などを引き上げている。また東京都品川区に持つ賃貸用ビルの売却に伴い、２７年３月期と２８年３月期において、固定資産売却益約１０７億円と、売却に伴う修繕引当金戻入益約１３億円の特別利益の計上を見込む。



出所：MINKABU PRESS