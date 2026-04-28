Gotcha Gotcha Gamesは、探索型現代伝奇ホラーADV『糺糺縁糸（きゅうきゅうえんし）』のSteamストアページを公開し、ウィッシュリスト登録の受付を開始した。リリース時期は7月を予定している。

【画像あり】女子校生2人が踏み込んだ先には恐ろしい景色が……？

本作は、架空の現代日本を舞台に、女子校生2人の視点で描かれるシナリオ重視・マルチエンディングの探索型ホラーADV。物語は日本の伝承を主軸に、会話や探索を交えて進行する。「縁」と「呪い」をめぐる選択を経て、主人公たちはいくつかの結末へと辿り着く。静かに描かれる心理的恐怖が特徴となっており、なおR15相当の恐怖演出を含むという。

ストーリーでは、私立の女子校に通うユカリと青（あおい）が、一家惨殺の噂がある豪農廃屋へ足を踏み入れたことをきっかけに、2人の日常が変わっていく姿が描かれる。踏み込んではいけない世界があることを知った青と、知ってもなおやめようとしないユカリ。ユカリには、青の知らない思惑があるようだ。

あわせて、5月22日から24日の3日間、京都府のみやこめっせで開催されるインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」にて、本作のティーザームービーを映像出展することも発表された。BitSummitにあわせて体験版の公開も予定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）