NHK『The Covers ロックフェス』＜完全版＞がNHK総合にて放送決定！BARBEE BOYS 4PEACE、ROOTS66、高橋優、田村芽実が豪華共演

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4月19日・26日にNHK BSにて2週連続で放送された『The Covers スプリング・ロックフェス』が、大好評につき、5月22日に総合テレビで「完全版」として放送されることが決定した。BSで放送された全曲に加えて、BS未公開のパフォーマンスもオンエア。フェスの模様がたっぷりと楽しめる。

■ROOTS66がフィンガー5の名曲「学園天国」をカバー

2026年に還暦を迎え、注目を集める、1966年生まれの企画ユニット“ROOTS66”は、沢田研二「勝手にしやがれ」、尾崎紀世彦の「また逢う日まで」、そしてROOTS66から宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）、中川 敬（SOUL FLOWER UNION）、斉藤和義によるジョン・レノン「イマジン」（日本語詞：忌野清志郎）に加えて、未公開パフォーマンスとして、ROOTS66のメンバーである小泉今日子もカバーした、フィンガー5の名曲「学園天国」を放送。会場も大盛り上がりとなった1曲をぜひチェックしよう。

再起を果たし、大きな反響を呼んだBARBEE BOYS 4PEACEは、2週にわたって届けられたスペシャルライブと、貴重なメンバートークの模様をまとめてたっぷりとオンエア。BARBEE BOYSの名曲を再構築し、あらたなサウンドで送る名曲「勇み足サミー」「目を閉じておいでよ」「なんだったんだ？ 7DAYS」。そしてメンバー4人が今の心境を語ったSPトーク。彼らのあらたなスタートと、NHKホールに大歓声が沸き起こった鮮烈なパフォーマンスとサウンドに注目だ。

シンガーソングライターの高橋優は、THE YELLOW MONKEY「バラ色の日々」に加え、未公開パフォーマンスとして、自身のメジャーデビュー15周年のメモリアルソング「エンドロール」を披露。高橋優の音楽に向ける思いと音楽原点がぎゅっと詰まった2曲だ。

ミュージカル・舞台で活躍する田村芽実は、愛してやまない山口百恵の名曲「ロックンロール・ウィドウ」、そしてレベッカの名曲「フレンズ」をパワフルな歌声でロックに届ける。気鋭のミュージシャンが集結した“カバーズ・スーパーバンド”が強力バックアップ。20代の田村ならではの解釈で歌われる「フレンズ」も見どころだ。

ここでしか観られない貴重なライブパフォーマンスの数々を、ぜひ総合テレビ・NHK ONEでチェックしよう。

■セットリスト

◇ROOTS66

「勝手にしやがれ」（沢田研二）

◇高橋 優

「バラ色の日々」（THE YELLOW MONKEY）

◇田村芽実

「ロックンロール・ウィドウ」（山口百恵）

◇BARBEE BOYS 4PEACE

「勇み足サミー」（BARBEE BOYS）

「目を閉じておいでよ」（BARBEE BOYS）

「なんだったんだ？ 7DAYS」（BARBEE BOYS）

◇ROOTS66

「イマジン」（ジョン・レノン/RC サクセション）※日本語詞:忌野清志郎

「また逢う日まで」（尾崎紀世彦）

「学園天国」（フィンガー5）※BS未公開曲

◇田村芽実

「フレンズ」（REBECCA）

◇高橋 優

「エンドロール」（高橋 優）※BS未公開曲

■番組情報

NHK総合『The Covers ロックフェス＜完全版＞』

05/22（金）22:30～23:29

※3月19日 NHKホールで公開収録

※NHK ONE 同時配信＆見逃し1週間

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

ゲスト：高橋 優 田村芽実 BARBEE BOYS 4PEACE ROOTS66

◇ROOTS 66 GREAT SINGERS：宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）、大槻ケンヂ（筋肉少女帯/特撮）、中川 敬（SOUL FLOWER UNION）、増子直純（怒髪天）、斉藤和義、早見 優、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）

◇ROOTS66 ULTRA BAND：友森昭一（Gu）、福島 忍（勝手にしやがれ/Tb）、田中邦和（Sembello/Sax）、阿部耕作（Dr）、たちばなテツヤ（SPARKS GO GO・THE PRIMALS/Dr）、奥野真哉（SOUL FLOWER UNION/Key）、田中 和（勝手にしやがれ/Tp）、木暮晋也（HICKSVILLE/Gu）、tatsu（レピッシュ/Ba）

◇The Covers Super Band：Bandmaster/Arr＆Ba 鈴木正人、Arr＆Key 宗本康兵、Dr 河村吉宏、Gu 真壁陽平、Gu 八橋義幸、Mani 阿部 博

■関連リンク

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/KXRV2Q744Y/