目黒蓮＆高橋文哉、爽やかなジャケットを羽織って『CLASSY.』表紙に登場！映画を通して深まった絆を明かす

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目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉が、4月28日発売の『CLASSY.』6月号増刊Special Edition表紙に登場している。

■目黒蓮×高橋文哉、映画でバディとして共演

映画『SAKAMOTO DAYS』でバディとして共演した目黒と高橋が、『CLASSY.』で爽やかなジャケットを羽織ったJACKET BUDDIESとして登場。映画を通して深まったふたりの絆や、アクション撮影の舞台裏、さらには理想の先輩像まで。ここでしか聞けないエピソードをたっぷりと届ける。

※メイン写真：『CLASSY.』2026年6月号増刊Special Edition

■乃木坂46梅澤美波は特集ページに登場

梅澤美波（乃木坂46）は、大特集「夏の通勤は『女っぽモノトーン』!」ページに登場している。年次が進むにつれてちょっぴり緊張するシーンも増えた今、あらためて頼りにしたいのは、どんな日だって自信が持てて自分らしくいるための“絶対に失敗しない”モノトーン軸ワードローブ。

肌見せの面積が増える春→夏は、慣れ親しんだこの色をバランスよく、そしてどこか女っぽくも着られる季節。大事なプレゼンに向かう朝も、オフィスでタスクを淡々と片づける日も。オシャレ心を満たしながら気分も上げる、奇をてらわないのにちゃんと素敵な”平日モノトーン”を届ける。

■書籍情報

2026.04.28 ON SALE

『CLASSY.』2026年6月号通常版

2026.04.28 ON SALE

『CLASSY.』2026年6月号増刊Special Edition

■関連リンク

『CLASSY.』公式サイト

https://classy-online.jp/