28日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数859、値下がり銘柄数550と、値上がりが優勢だった。



個別ではソケッツ<3634>、北川精機<6327>、インスペック<6656>がストップ高。ウエストホールディングス<1407>、金下建設<1897>、ＨＯＤＬ１<2345>、いい生活<3796>、システム ディ<3804>など27銘柄は年初来高値を更新。サンテック<1960>、アトラグループ<6029>、白鳩<3192>、ＩＮＥＳＴ<7111>、岡野バルブ製造<6492>は値上がり率上位に買われた。



一方、ベルグアース<1383>、アズパートナーズ<160A>、植木組<1867>、クルーズ<2138>、リニカル<2183>など115銘柄が年初来安値を更新。ナ・デックス<7435>、太洋物産<9941>、アズジェント<4288>、Ｈａｍｅｅ<3134>、ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース