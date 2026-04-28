ETF売買代金ランキング＝28日大引け
28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 204962 -30.9 59440
２. <1357> 日経Ｄインバ 24356 -21.2 3725
３. <1321> 野村日経平均 18012 -45.6 62650
４. <1458> 楽天Ｗブル 15185 -24.3 70850
５. <1579> 日経ブル２ 11233 -11.7 642.2
６. <1360> 日経ベア２ 8679 -38.1 91.5
７. <1306> 野村東証指数 7283 -47.8 400.0
８. <2644> ＧＸ半導日株 7199 14.8 3680
９. <1568> ＴＰＸブル 6294 -11.4 867.1
10. <1540> 純金信託 6184 18.6 22175
11. <1329> ｉＳ日経 5874 40.3 6241
12. <1615> 野村東証銀行 3959 91.9 632.7
13. <1542> 純銀信託 3708 29.1 34490
14. <1671> ＷＴＩ原油 2765 13.2 5333
15. <200A> 野村日半導 2677 -32.3 3847
16. <2243> ＧＸ半導体 2663 -63.4 3887
17. <1489> 日経高配５０ 2379 -40.2 3121
18. <1459> 楽天Ｗベア 2040 -24.9 150
19. <1330> 上場日経平均 1737 -60.4 62770
20. <2036> 金先物Ｗブル 1420 32.6 191750
21. <1308> 上場東証指数 1362 -6.1 3952
22. <1699> 野村原油 1340 349.7 634.0
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1319 69.3 2044.5
24. <314A> ｉＳゴールド 1313 41.2 349.7
25. <1346> ＭＸ２２５ 1285 -38.6 62300
26. <1320> ｉＦ日経年１ 1234 -47.7 62460
27. <1348> ＭＸトピクス 1194 14.8 3950
28. <1358> 上場日経２倍 1186 -24.7 113150
29. <1655> ｉＳ米国株 1173 1.1 821.7
30. <1356> ＴＰＸベア２ 1138 -2.5 129.2
31. <1398> ＳＭＤリート 1115 1589.4 1932.5
32. <1326> ＳＰＤＲ 1099 39.6 67690
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1057 0.9 2403
34. <282A> ＧＸ半導１０ 1004 66.8 2146
35. <1475> ｉＳＴＰＸ 973 -52.1 389.8
36. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 958 -38.6 3661
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 858 2.5 32900
38. <563A> ＧＸＮデカバ 769 -8.2 1028
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 726 -53.6 1048
40. <2559> ＭＸ全世界株 706 -25.5 28200
41. <1651> ｉＦ高配４０ 699 236.1 2982
42. <1545> 野村ナスＨ無 690 -81.9 43800
43. <1328> 野村金連動 606 37.4 17445
44. <2038> 原油先Ｗブル 606 -37.4 2832
45. <2244> ＧＸＵテック 602 -2.4 3323
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 562 -31.6 93
47. <1571> 日経インバ 560 -46.4 337
48. <1631> 野村銀行１７ 518 197.7 34000
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 503 -71.7 65600
50. <1580> 日経ベア 441 -26.9 897.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 204962 -30.9 59440
２. <1357> 日経Ｄインバ 24356 -21.2 3725
３. <1321> 野村日経平均 18012 -45.6 62650
４. <1458> 楽天Ｗブル 15185 -24.3 70850
５. <1579> 日経ブル２ 11233 -11.7 642.2
６. <1360> 日経ベア２ 8679 -38.1 91.5
７. <1306> 野村東証指数 7283 -47.8 400.0
８. <2644> ＧＸ半導日株 7199 14.8 3680
９. <1568> ＴＰＸブル 6294 -11.4 867.1
10. <1540> 純金信託 6184 18.6 22175
11. <1329> ｉＳ日経 5874 40.3 6241
12. <1615> 野村東証銀行 3959 91.9 632.7
13. <1542> 純銀信託 3708 29.1 34490
14. <1671> ＷＴＩ原油 2765 13.2 5333
15. <200A> 野村日半導 2677 -32.3 3847
16. <2243> ＧＸ半導体 2663 -63.4 3887
17. <1489> 日経高配５０ 2379 -40.2 3121
18. <1459> 楽天Ｗベア 2040 -24.9 150
19. <1330> 上場日経平均 1737 -60.4 62770
20. <2036> 金先物Ｗブル 1420 32.6 191750
21. <1308> 上場東証指数 1362 -6.1 3952
22. <1699> 野村原油 1340 349.7 634.0
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1319 69.3 2044.5
24. <314A> ｉＳゴールド 1313 41.2 349.7
25. <1346> ＭＸ２２５ 1285 -38.6 62300
26. <1320> ｉＦ日経年１ 1234 -47.7 62460
27. <1348> ＭＸトピクス 1194 14.8 3950
28. <1358> 上場日経２倍 1186 -24.7 113150
29. <1655> ｉＳ米国株 1173 1.1 821.7
30. <1356> ＴＰＸベア２ 1138 -2.5 129.2
31. <1398> ＳＭＤリート 1115 1589.4 1932.5
32. <1326> ＳＰＤＲ 1099 39.6 67690
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1057 0.9 2403
34. <282A> ＧＸ半導１０ 1004 66.8 2146
35. <1475> ｉＳＴＰＸ 973 -52.1 389.8
36. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 958 -38.6 3661
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 858 2.5 32900
38. <563A> ＧＸＮデカバ 769 -8.2 1028
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 726 -53.6 1048
40. <2559> ＭＸ全世界株 706 -25.5 28200
41. <1651> ｉＦ高配４０ 699 236.1 2982
42. <1545> 野村ナスＨ無 690 -81.9 43800
43. <1328> 野村金連動 606 37.4 17445
44. <2038> 原油先Ｗブル 606 -37.4 2832
45. <2244> ＧＸＵテック 602 -2.4 3323
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 562 -31.6 93
47. <1571> 日経インバ 560 -46.4 337
48. <1631> 野村銀行１７ 518 197.7 34000
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 503 -71.7 65600
50. <1580> 日経ベア 441 -26.9 897.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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