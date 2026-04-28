　28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　204962　　 -30.9　　　 59440
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 24356　　 -21.2　　　　3725
３. <1321> 野村日経平均　　 18012　　 -45.6　　　 62650
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15185　　 -24.3　　　 70850
５. <1579> 日経ブル２　　　 11233　　 -11.7　　　 642.2
６. <1360> 日経ベア２　　　　8679　　 -38.1　　　　91.5
７. <1306> 野村東証指数　　　7283　　 -47.8　　　 400.0
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　7199　　　14.8　　　　3680
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　6294　　 -11.4　　　 867.1
10. <1540> 純金信託　　　　　6184　　　18.6　　　 22175
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　5874　　　40.3　　　　6241
12. <1615> 野村東証銀行　　　3959　　　91.9　　　 632.7
13. <1542> 純銀信託　　　　　3708　　　29.1　　　 34490
14. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2765　　　13.2　　　　5333
15. <200A> 野村日半導　　　　2677　　 -32.3　　　　3847
16. <2243> ＧＸ半導体　　　　2663　　 -63.4　　　　3887
17. <1489> 日経高配５０　　　2379　　 -40.2　　　　3121
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2040　　 -24.9　　　　 150
19. <1330> 上場日経平均　　　1737　　 -60.4　　　 62770
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　1420　　　32.6　　　191750
21. <1308> 上場東証指数　　　1362　　　-6.1　　　　3952
22. <1699> 野村原油　　　　　1340　　 349.7　　　 634.0
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1319　　　69.3　　　2044.5
24. <314A> ｉＳゴールド　　　1313　　　41.2　　　 349.7
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　1285　　 -38.6　　　 62300
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　1234　　 -47.7　　　 62460
27. <1348> ＭＸトピクス　　　1194　　　14.8　　　　3950
28. <1358> 上場日経２倍　　　1186　　 -24.7　　　113150
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　1173　　　 1.1　　　 821.7
30. <1356> ＴＰＸベア２　　　1138　　　-2.5　　　 129.2
31. <1398> ＳＭＤリート　　　1115　　1589.4　　　1932.5
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1099　　　39.6　　　 67690
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1057　　　 0.9　　　　2403
34. <282A> ＧＸ半導１０　　　1004　　　66.8　　　　2146
35. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 973　　 -52.1　　　 389.8
36. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 958　　 -38.6　　　　3661
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 858　　　 2.5　　　 32900
38. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 769　　　-8.2　　　　1028
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 726　　 -53.6　　　　1048
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 706　　 -25.5　　　 28200
41. <1651> ｉＦ高配４０　　　 699　　 236.1　　　　2982
42. <1545> 野村ナスＨ無　　　 690　　 -81.9　　　 43800
43. <1328> 野村金連動　　　　 606　　　37.4　　　 17445
44. <2038> 原油先Ｗブル　　　 606　　 -37.4　　　　2832
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 602　　　-2.4　　　　3323
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 562　　 -31.6　　　　　93
47. <1571> 日経インバ　　　　 560　　 -46.4　　　　 337
48. <1631> 野村銀行１７　　　 518　　 197.7　　　 34000
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 503　　 -71.7　　　 65600
50. <1580> 日経ベア　　　　　 441　　 -26.9　　　 897.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース