28日の日経平均株価は前日比619.90円（-1.02％）安の5万9917.46円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1290、値下がりは244、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は463.41円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が422.38円、東エレク <8035>が196.1円、日東電 <6988>が50.12円、ファナック <6954>が49.45円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を104.59円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が49.78円、ＫＤＤＩ <9433>が24.74円、信越化 <4063>が22.12円、キオクシア <285A>が19.95円と続いた。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は情報・通信業、電気機器、空運業の3業種にとどまった。値上がり率1位はその他金融業で、以下、建設業、鉱業、銀行業、電気・ガス、海運業と続いた。



株探ニュース